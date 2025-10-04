Ora la Robur vuole spiccare il volo. Esame severo al Malservisi-Matteini

"La classifica no, non va guardata". Sono passate appena cinque giornate, il cammino è ancora lungo e tortuoso e, in generale, è, affermano gli addetti ai lavori, soltanto un dispendo inutile di energie nervose. Ci sia consentita, però, una sbirciatina, tanto più che quella della Robur è, al momento, incoraggiante. I bianconeri, finisse oggi il campionato, chiuderebbero sul terzo gradino del podio, in virtù della differenza reti, migliore rispetto a quelle di Foligno, Grosseto e Tau. Davanti, Somma e compagni hanno soltanto Seravezza Pozzi e San Donato Tavarnelle. Vedere i versiliesi, che stanno costruendo la loro fortuna tra le mura di casa (tre vittorie su tre) ai piani alti della classifica non è più una sorpresa. Vederci i gialloblù sì: la squadra di Bonuccelli è partita a marcia ingranata e, ancora imbattuta (3 vittorie, 2 pareggi), sta mettendo fieno in cascina in vista di futuri periodi di magra. La grande favorita, il Grosseto, è lì, pronta al decollo, anche se qualche malumore, lasciando da parte le questioni societarie, dalla Maremma si avverte: il caso Cretella non è passato inosservato e, nelle scorse ore, anche l’ex Colligiana Carlotti, grossetano tra l’altro, ha raggiunto l’amato (dai tifosi) capitano al Belvedere, in Eccellenza. Il Prato è un po’ attardato: la marcia dei lanieri è partita in ritardo e le prime giornate sono forse servite ai ragazzi di Venturi come rodaggio. Il Siena, in questo quadro, va avanti per la sua strada: la classifica, come detto buona, reclama qualche punto, fosse solo per la sfortunatissima gara di esordio con il Tau, condizionata da un’autorete, due rigori sbagliati e legni colpiti. Una partita segnata dal fato, in cui la Robur avrebbe di certo meritato di più. Una Robur che, sempre a proposito di fato, ha dovuto finora rinunciare al suo centravanti, Matteo Menghi, fermato da un fastidioso infortunio al polpaccio. L’attaccate, adesso, è pronto al rientro e già domani, al Malservisi-Matteini, potrebbe festeggiare il suo debutto in campionato. Se non dall’inizio (nel caso sarà ancora Noccioli a giocare da ‘falso nove’) a gara in corso. L’assenza del giovane centrocampista Tosini potrebbe regalare una nuova maglia titolare a Simone Rossi, con anche Ciofi in campo al pronti via. In difesa potrebbe tornare dal primo minuto Zanoni.