Ora la San Marco vola. Ko anche il Casalguidi. Terzo successo di fila

SAN MARCO AVENZA

3

CASALGUIDI

2

SAN MARCO AVENZA: Tognoni, Lattanzi, Franzoni, Cucurnia, Zuccarelli, Dell’Amico, Shqypi (83’ Maggiore), Donati (87’ Cecchinelli), Vicari (77’ Cacciatori), Mancini (77’ Raffo). A disp. Giromini, Giannoccari, Pasquini, Bertoloni, Ratti. All. Alessi.

CASALGUIDI: Fiaschi, Taddei, Cappellini, Chimenti, Campionini, Venturi, Ceccarelli (40’ Bonfanti Al.), Puccianti (60’ Dani), Paccagnini, Bonfanti An., Maarouf (60’ Martini). A disp. Niccolini, Robusto, Gaggioli, Querci, Magazzini, Spadi. All. Benesperi.

Arbitro: Costantini di Livorno.

Marcatori: 5’ e 82’ Donati (S), 39’ Shqypi (S), 44’ Bonfanti Al. (C), 92’ Paccagnini (C).

AVENZA – E’ davvero un piacere veder giocare questa San Marco, arrivata alla terza vittoria consecutiva. Stavolta a cederle il passo è la (ex) seconda in classifica. Dopo il grande brivido iniziale, con Paccagnini che al 2’ spedisce alle stelle da pochi passi, inizia il monologo rossoblù già in vantaggio al 5’ col bomberino Pietro Donati. Il classe 2004 fa perno sul suo marcatore e giratosi batte il portiere. Al’11’ si fa vivo Shqypi con una bella azione e poi ancora Donati si rende pericoloso in area impegnando il portiere al 22’ e colpendo l’esterno della rete al 33’. Raddoppio locale al 39’ con una super azione. Vicari recupera palla alto, cosa riuscitagli spesso, e serve Mancini il cui tacco libera il bolide di Shqypi. La San Marco può dilagare ma Mancini al 41’ calcia su Fiaschi che al 43’ gli respinge anche un altro tiro. A sorpresa il Casalguidi accorcia al 44’: cross di Maarouf e testa vincente di Bonfanti.

Nella ripresa sempre San Marco dominante con terzo gol negato da Fiaschi a Mancini e Donati prima che quest’ultimo lo realizzi con un superbo tiro a giro. Sembra finita ma nel recupero Tognoni sbaglia un rinvio e si fa superare da 40 metri da Paccagnini. A tempo scaduto su un uscita a vuoto il Casalguidi colpisce la traversa sfiorando il più ingiusto dei pareggi.