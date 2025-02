Ora serve una svolta in campo per i ragazzi di D’Amore. L’Imolese riparte dal Frantoio Valsanterno

Mentre risultati e classifica stentano a decollare, fuori dal campo, l’Imolese si rifà il look, con un nuovo main sponsor sulle maglie. Si tratta del Frantoio Valsanterno, una realtà ormai consolidata da tempo nonché punto di riferimento del territorio per più di 1600 olivicoltori provenienti da Bologna, Modena e Ravenna. Una sinergia, tra il club e l’azienda imolese, nata con l’obiettivo di valorizzare la propria terra e i prodotti a cui dà vita attraverso un progetto di crescita e sviluppo all’insegna della qualità e dell’innovazione.

"Le imprese di primo piano si stanno avvicinando al nostro club, così come la città di Imola ci sta riscoprendo – afferma soddisfatto il vicepresidente dell’Imolese Nicola Vocaturo –. Oggi la società è coesa e orgogliosa di poter arrivare a sviluppare questo tipo di sinergia territoriale dal futuro ambizioso. Avere al nostro fianco e sulle nostre magliette uno sponsor come Frantoio Valsanterno, è per noi un onore e un piacere. Ed è un’occasione non soltanto per noi, ma per tutta la città. L’Imolese può diventare un punto d’incontro sia per il tessuto sociale, che aziendale". A lui fanno eco le parole del dg Ulisse Savini. "Vivo quotidianamente questa realtà e presentare questa sponsorizzazione con un’azienda così importante del territorio è la ciliegina sulla torta che ci mancava. Vedere che molte realtà hanno deciso di sposare il nostro progetto è per noi un segnale prezioso. E ringrazio anche l’amministrazione comunale, che non ha mai fatto mancare il proprio sostegno".

E puntuale è arrivato anche il commento del sindaco di Imola, Marco Panieri. "Accolgo con grande soddisfazione questa nuova partnership, tra due realtà che rappresentano le eccellenze del nostro territorio, espressione di impegno, passione e radicamento nella comunità. Questa collaborazione rafforza il legame tra sport e impresa, promuovendone i valori e la qualità della vita. Sul nostro territorio oggi 40mila cittadini praticano sport, un numero importante, che dà un segnale forte di fiducia nel futuro e nella crescita della nostra città. Auguro a entrambe un cammino ricco di successi e soddisfazioni".

Trovato il giusto partner che la accompagnerà nel proseguo della stagione, all’Imolese non manca altro che ritrovare punti e vittoria, a partire da domenica al Galli contro il Lentigione.

Giovanni Poggi