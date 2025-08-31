Ora si fa sul serio. Prima giornata per Eccellenza e Promozione

Si fa già sul serio in Eccellenza e Promozione con la prima di campionato (ore 17.30). Poker di derby nell’ultima domenica di agosto che segna il ritorno in campo per 13 team di Promozione (turno di riposo per il Boretto dopo che il Crer ha varato la riduzione a 17 squadre) che non hanno avuto il prologo di Coppa a differenza delle 6 formazioni della Serie A dei Dilettanti.

Dopo il kappao nel return match di Monastir nella finale degli spareggi nazionali per la Serie D, la Vianese riparte contro la matricola Campagnola con entrambi i club al secondo campionato di Eccellenza della loro storia.

Causa lavori di restyling del proprio impianto, i rossoblù traslocano al Maracanà di Carpineti e mister Sarnelli deve rinunciare agli squalificati Silvestro e Falanelli.

Derby da tripla fra Fabbrico e Arcetana col trainer ospite Borghi ex di turno; nei locali pesante assenza del bomber Fiocchi uscito per infortunio nell’esordio di Coppa. Stesso incipit della passata stagione per il Rolo che deve guardarsi dai piacentini dell’Agazzanese. Lunga trasferta per l’ambiziosa Brescello Piccardo che rende visita alla matricola Bobbiese.

Resto delle sfide tutte reggiane concentrate nel girone B: il Castellarano ha scelto il "Torelli" di Scandiano per le proprie gare interna visto che il "Ferrarini" è interessato dai lavori per la realizzazione del sintetico e il cammino inizia dalla sfida a tinte rossoblù col rinnovato Casalgrande.

Inedito incrocio fra la Sammartinese del debuttante mister Salsi, sbarcato dalle giovanili neroverdi, e il neo-retrocesso Sporting Scandiano affidato all’ex centrocampista Giardina. Obiettivo soffrire meno per il rinforzato Masone alla sua seconda stagione a questa latitudine che attende la matricola Solierese.

Il nuovo corso di mister Pavesi alla Riese comincia dalla sempre temibile Sanmichelese del confermato trainer Azzurro, giunta l’anno scorsa alla finale play-off persa contro il Campagnola.

Grande attesa per il debutto assoluto della Virtus Correggio e del suo trainer Carretti che ospita l’altra matricola Maranello.

La terza era di Lorenzo Baroni al timone del Baiso/Secchia inizia dall’ostacolo United Carpi.

Nel girone A la rifondata Bagnolese del neo-allenatorer Vinceti si misura la febbre al cospetto di un Colorno desideroso di risalire al piano di sopra tanto che in attacco si è regalato il bomber Delporto (ex Borgo San Donnino).

Debutto nella nuova categoria per il tecnico Andrea Unni che col suo Vezzano incrocia il Monticelli guarda caso sul neutro di Quattro Castella, campo di casa nella cavalcata del Montagna vinto quest’estate con l’Spqm Montecavolo.

Non può distrarsi il nuovo Bibbiano/San Polo targato Nazzani che nel fortino di San Polo d’Enza attende la matricola San Secondo.

EccellenzaBobbiese-Brescello Piccardo; Fabbrico-Arcetana; Rolo-Agazzanese; Vianese-Campagnola a Carpineti.

PromozioneGirone A: Bibbiano/San Polo-San Secondo; Colorno-Bagnolese; Luzzara-Carignano; Montecchio-Noceto; Monticelli-Vezzano a Quattro Castella; riposa il Boretto.Girone B: Baiso/Secchia-United Carpi; Castellarano-Casalgrande al "Torelli" di Scandiano; Masone-Solierese; Riese-Sanmichelese; Sammartinese-Sporting Scandiano; Virtus Correggio-Maranello a Novellara.

Ultimo week-end di relax per le squadre di Prima, Seconda e Terza categoria che domenica prossima inizieranno con le rispettive Coppe.