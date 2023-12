Ordine pubblico. Domani quartiere off-limits dalle ore 14. Ma dall’Emilia non arriveranno tifosi

Non sarà un sabato pomeriggio ‘facile’ per il quartiere Stadio. Il problema non è certo il fanalino di coda Borgo San Donnino, quanto piuttosto l’ordinanza ‘anti vetro’ e ‘anti alcol’, con annessa chiusura al traffico, che renderà inaccessibile una porzione cospicua del quartiere, dalle 14 alle 20.15, di un giorno feriale. Il tutto, col tradizionale e massiccio dispiegamento di forze dell’ordine, per un match che, pur ‘eletto’ al rango di ‘alto rischio’, non porterà a Ravenna nemmeno un tifoso ospite. E non ne beneficeranno di sicuro le attività commerciali della ‘zona rossa’.