Ore 14,30 al Biavati. Carpi, tra campionato e playoff ricordi positivi. Il Corticella di Miramari vuole ripartire da quelli

Ha una gran voglia di ricominciare a macinare gioco e punti il Corticella di Alessandro Miramari che, oggi, alle 14,30, ospiterà il Carpi al ‘Biavati’. Dopo un ottimo avvio condito da 9 punti raccolti nelle prime 4 giornate, i biancazzurri sono incappati in un periodo nero che li ha visti uscire sconfitti dal campo per tre volte consecutive. Dopo i ko di Ravenna e Agliana, capitan Menarini e compagni sono caduti di misura contro la Victor San Marino e, al netto di tutto questo, è chiaro come la voglia di riscatto sia tanta. Che qualcosa non stia funzionando, nei solitamente perfetti meccanismi offensivi della band di Miramari, lo dimostra il fatto che, dopo essere stato capace di segnare 13 reti nelle prime quattro partite, il Corticella è a secco da tre turni.

Chissà che quella di oggi non possa proprio essere la giornata della rinascita per i biancazzurri. Il Carpi ha una rosa più forte e completa e per questo parte nettamente favorito, ma, in questi ultimi anni (vedi anche l’ultima finale playoff), il team del ‘Biavati’ si è quasi sempre dimostrato l’autentica bestia nera dei biancorossi carpigiani.