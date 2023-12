Organico bianconero ridotto dopo le numerose partenze: le scelte di Bonura. Il Sansepolcro cerca l’impresa col Ghiviborgo

SANSEPOLCRO

Finita la serie degli scontri diretti, per il Sansepolcro ecco due gare contro avversarie di indubbia caratura quali il Ghiviborgo e poi la Pianese fra sette giorni al Buitoni. La partenza di Stefano Longo ha lasciato Bonura con un’alternativa in meno nel momento di massima emergenza, che peraltro coincide con quello in cui la squadra ha più che mai bisogno di punti, essendo reduce da una sconfitta e da quattro pareggi di fila dopo il colpaccio di Cenaia. Sul fondo in sintetico della formazione lucchese, schierata anch’essa in campo con il 4-3-3 o 4-2-3-1 a seconda delle esigenze, si registrerà in positivo il rientro a centrocampo di Riccardo Brizzi, che ha scontato la giornata di squalifica, mentre in attacco c’è di fatto una sola soluzione con il trio Pasquali-Ferri Marini-Mariotti e il probabile spostamento del più esperto al centro dell’area. Perdurando l’assenza di Del Siena, anche in difesa non c’è nulla da modificare, per cui stilare la probabile formazione non diventa poi così difficile, in base a quella che è la disponibilità attuale dell’organico e in attesa che la società si muova sul mercato appena riaperto.

Un passaggio obbligato, se la squadra vorrà salvarsi. Certamente, il compito di oggi si presenta alquanto difficile: il Ghiviborgo occupa una tranquilla posizione di classifica, ma deve riscattare il ko di Altopascio e quindi vorrà farlo a spese di una formazione bianconera che dovrà pensare soprattutto a salvaguardare la porta di Guerri per poi tentare qualche sortita di rimessa. Vedremo dunque come andrà a finire, ma il risultato diventa fondamentale.

COSÌ IN CAMPO (ore 14.30)

GHIVIBORGO (4-3-3): Becchi; Turini, Signorini, Sanzone, Carli, Giannini, Orlandi, P. Carcani, Campani, T. Carcani, Vecchi. All. Lelli.

SANSEPOLCRO (4-3-3): Guerri; Mariucci, Borgo, Della Spoletina, Bologna; Piermarini, Gorini, Brizzi; Pasquali, Ferri Marini, Mariotti. All. Bonura.

Arbitro: Antonini di Rimini.

Claudio Roselli