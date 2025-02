Organizzazione e intensità. Questo Seravezza è forte

L’ultimo gol preso, che poi è anche l’unico incassato nelle ultime sette partite, il Seravezza se lo è fatto da solo (fu la sfortunata autorete di Paolieri da corner nel match casalingo contro l’Ostia Mare del 19 gennaio poi finito 1-1). Tradotto: nessun avversario ha ancora fatto gol al Seravezza di Lucio Brando nel girone di ritorno. Il portiere verdazzurro Lagomarsini è uscito dal campo a porta inviolata per 6 volte nelle ultime 7 partite. E fanno ben 9 clean-sheet nelle ultime 12 giornate di campionato.

La forza nella fase difensiva è un fattore distintivo del Seravezza... che non prende gol anche perché tiene tantissimo la palla, andando a fare la partita nella metà campo avversaria. "Dobbiamo esser più cinici nel finalizzare la tanta mole di gioco che produciamo" dice Brando, il cui calcio posizionale piace e diverte con intensità, pressing, corsa e qualità. Il motore sempre acceso a giri alti è merito di uno staff qualificato e di una squadra ben costruita, che rema tutta dalla stessa parte. Il Seravezza offre sempre ottime trame di gioco.

In classifica è secondo da solo in un campionato dove l’illegale Livorno domina in testa (a +12). Ma ciò non toglie il fatto che i versiliesi si stanno tenendo dietro piazze del calibro di Foligno, Grosseto, Siena e Gavorrano. "Una delle nostre caratteristiche è il verticalizzare velocemente cercando di essere penetranti – aggiunge Lagomarsini – quando si perde la palla cerchiamo subito di riprenderla alti".

Simone Ferro