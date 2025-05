Orgoglio Amaranto: Assemblea Soci per Discussione Assetto Societario Ss Arezzo

AREZZOOrgoglio Amaranto ha indetto per giovedì prossimo, alle ore 21,15, l’assemblea dei soci. Il comitato dei tifosi, che detiene l’1% delle quote sociali della Ss Arezzo ed è dunque a tutti gli effetti un socio di minoranza del sodalizio di viale Gramsci, ragguaglierà tutti i propri soci in regola con il tesseramento per l’anno 2025 circa la recente variazione dell’assetto societario della Ss Arezzo. Circa un mese fa, infatti, il 99% delle quote della Ss Arezzo è passata da New Energy a Gelmax, una newco sempre intestata per il 99% al presidente amaranto Guglielmo Manzo e per l’1% a Sabatino Selvaggio. Un passaggio formale che si era necessario a fronte della cessione del 50% del capitale della New Energy a Fondazione Enasarco, ente di previdenza integrativa dei professionisti dell’intermediazione commerciale e finanziaria, cambiando peraltro il nome del marchio in Enasarco Energia Spa. Gli altri punti all’ordine del giorno sono la festa estiva che Orgoglio Amaranto organizza ormai da tre anni, una proposta di interazione tra soci e Ss Arezzo, varie ed eventuali. L’assemblea si terrà nei locali della sede di Orgoglio Amaranto all’interno della curva sud Lauro Minghelli dello stadio Comunale.

La tessera del comitato può essere sottoscritta anche la sera stessa per poter accedere all’assemblea. Periodo particolarmente intenso per il comitato presieduto da Daniele Farsetti: dalla merenda prima della partita contro il Gubbio all’iniziativa al fianco dell’Arezzo femminile al villaggio Dante, passando per l’assemblea, appunto, e per i preparativi per la festa di quest’estate.

L.A.