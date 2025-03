Orgoglio Poggibonsi! L’Orvietana si inchina. Ci pensa Belli. Gol pesante e tre punti d’oro

ORVIETANA 0 POGGIBONSI 1

ORVIETANA : Formiconi, Berardi (46’ Proia), Ricci, Mauro, Paletta (75’ Coulibaly), Barbini (56’ Caravaggi), Fabri, Simic, Petritaj (46’ Bologna), Panattoni, Caon. Allenatore A. Rizzolo. POGGIBONSI: Pacini, Martucci, Borri, Fremura, El Dib (86’ Pisco), Marcucci (61’ Boganini), Mazzoli, Mignani, Cecconi, Vitiello (80’ Bellini), Belli (75’ Massai). Allenatore F. Baiano.

Arbitro Alice Gagliardi di S. Benedetto del T. (Melnychuk di Bologna – Pipola di Ercolano). Reti: 62’ Belli.

ORVIETO – Esordio fortunato per Ciccio Baiano (nella foto), solo da qualche giorno alla guida del Poggibonsi. Al quale, il tecnico chiede subito una prestazione d’orgoglio ma comunque prudente. Deve aver avuto toni convincenti, considerato il modo in cui i ragazzi hanno interpretato la gara. Modulo 3-5-2 con i due braccetti che, per buona parte del primo tempo si occupano più della fase difensiva.

Il baricentro è piuttosto basso e l’Orvietana mantiene più possesso palla pur limitando la propria pericolosità fino al limite dei sedici metri. La pressione della squadra di casa si esaurisce al minuto 26 con un bel destro di Fabri a impegnare in tuffo Pacini. Dal piede di Cecconi arriva il primo tentativo di reazione. Fa meglio Belli, consueto rapace quando incontra l’Orvietana, il cui tentativo è sventato dalla prontezza di Formiconi. Nulla o poco altro fino al riposo ma abbastanza per una prima valutazione sulla direttrice di gara, sempre troppo distante dal punto in cui l’azione si svolge per commettere errori anche grossolani. Baiano, nell’intervallo, non cambia la formazione a differenza di Rizzolo che opera tre sostituzioni nel tentativo di invertire un trend, troppo morbido, dei suoi. Gli effetti, però, non diventano speciali e i giallorossi consolidano la presenza nella metà campo dei padroni di casa. Un contatto che si rivela fastidioso per la difesa dell’Orvietana, costretta a pasticciare al minuto 62. Formiconi e Mauro si scontrano, la palla carambola dalle parti di Belli, sempre in agguato, che deve solo accompagnarla oltre la linea bianca. Non approdano a nulla i tentativi di reagire dell’Orvietana, peraltro molto leziosi. Anzi, dopo un tiro di Mignani preda del portiere, ci sarebbe la seconda segnatura di Bellini annullata dall’arbitro.

Roberto Pace