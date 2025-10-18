Ortolani sulla quinta giornata di prima categoria. "Pollenza, trasferta proibitiva. La Belfortese può fare il colpo»

Acquista il giornale
La quinta giornata di Prima categoria presentata dall’allenatore Angelo Ortolani (foto). Cluentina-Appignanese: "Al momento Appignanese e Potenza Picena sono le squadre...

di LORENZO MONACHESI
18 ottobre 2025
La quinta giornata di Prima categoria presentata dall’allenatore Angelo Ortolani (foto).

Cluentina-Appignanese: "Al momento Appignanese e Potenza Picena sono le squadre che hanno un rendimento sotto le aspettative considerando gli ottimi organici: penso che con la Cluentina sarà gara che non terminerà in parità: 12".

Montegiorgio-Montemilone Pollenza: "Il Montegiorgio si sta confermando sui livelli attesi con un Minella che rappresenta il valore aggiunto. I locali faranno un torneo importante e sfrutteranno il fattore campo: 1".

Santa Maria Apparente-San Claudio: "Il San Claudio sta facendo bene e il Santa Maria Apparente è reduce da una vittoria interna e non sarà semplice concedere il bis, però gioca in casa: 1X".

Adriatica Portorecanati-Belfortese: "La Belfortese non scherza affatto, dovrà rinforzarsi davanti dopo infortunio, ma può vincere X2".

Loreto-Pinturetta Falcor: "Il Loreto deve vincere se vuole entrare nella lotta per le zone alte della classifica, ma dovrà stare attento alla Falcor: 1".

Montecassiano-Potenza Picena: "Gara delicata per il Potenza Picena che gioca a casa di una formazione da prendere con le pinze: è una partita da non fallire per gli ospiti, X2".

Montecosaro-Elite Tolentino: "L’Elite è reduce da un pareggio e per il Montecosaro è una sfida delicata: 1X".

Porto Potenza-Folgore Castelraimondo: "I locali sono in grossa difficoltà, la Folgore può fare ancora di più e per questo deve vincere".

© Riproduzione riservata

