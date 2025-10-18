Ortolani sulla quinta giornata di prima categoria. "Pollenza, trasferta proibitiva. La Belfortese può fare il colpo»

La quinta giornata di Prima categoria presentata dall’allenatore Angelo Ortolani (foto).

Cluentina-Appignanese: "Al momento Appignanese e Potenza Picena sono le squadre che hanno un rendimento sotto le aspettative considerando gli ottimi organici: penso che con la Cluentina sarà gara che non terminerà in parità: 12".

Montegiorgio-Montemilone Pollenza: "Il Montegiorgio si sta confermando sui livelli attesi con un Minella che rappresenta il valore aggiunto. I locali faranno un torneo importante e sfrutteranno il fattore campo: 1".

Santa Maria Apparente-San Claudio: "Il San Claudio sta facendo bene e il Santa Maria Apparente è reduce da una vittoria interna e non sarà semplice concedere il bis, però gioca in casa: 1X".

Adriatica Portorecanati-Belfortese: "La Belfortese non scherza affatto, dovrà rinforzarsi davanti dopo infortunio, ma può vincere X2".

Loreto-Pinturetta Falcor: "Il Loreto deve vincere se vuole entrare nella lotta per le zone alte della classifica, ma dovrà stare attento alla Falcor: 1".

Montecassiano-Potenza Picena: "Gara delicata per il Potenza Picena che gioca a casa di una formazione da prendere con le pinze: è una partita da non fallire per gli ospiti, X2".

Montecosaro-Elite Tolentino: "L’Elite è reduce da un pareggio e per il Montecosaro è una sfida delicata: 1X".

Porto Potenza-Folgore Castelraimondo: "I locali sono in grossa difficoltà, la Folgore può fare ancora di più e per questo deve vincere".