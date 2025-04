Orvietana Calcio: Ultima in Casa con Porchetta e Vino, Sfida alla Fezzanese

ORVIETO – Per l’ultima in casa l’Orvietana Calcio mette sul piatto la porchetta e il vino buono, tradizione antica ma sempre ad effetto. Questo, indipendentemente dal risultato, considerando la portata, ottima, del lavoro di Rizzolo e compagnia. Al terzo anno di serie D è la prima volta che le ultime giornate sarebbero state gestibili in completo relax. Ma, all’improvviso, ecco la serie ininterrotta di risultati positivi che risveglia la fame che pareva esaudita per la possibilità di giocare i play off. Extra time che, onestamente, alla società servono soltanto per una lucidatina al blasone, ma che parrebbero di assoluto rilievo per i lavoratori del settore che li considerano una ghiotta opportunità per arricchire il loro curriculum e magari giocare al rialzo nella trattativa per un prossimo ingaggio. La partita con la Fezzanese servirà da verifica al valore reale delle intenzioni. Non ci sarà Nick Sforza e neppure Emanuele Rossi, oramai punti di forza certificati del gruppo di Rizzolo. Pronto, a prendersi gli applausi, Francesco Fabri, grande rivelazione della stagione. Tre giovani, agenti diplomatici della nuova generazione. Possibile forfait di Andrea Caravaggi per una botta nell’ultima seduta, inconveniente capitato anche a Coulibaly. Si crea qualche probabilità di vedere Ivan Savshak, già contrattualizzato per la prossima stagione. Passerella meritata per Jacopo Formiconi, candidato al ruolo di futuro consegnatario della porta biancorossa. ORVIETANA: Formiconi, Paletta, Berardi, Ricci, Congiu, Mauro, Petritaj, Fabri, Barbini, Panattoni, Caon. All. Rizzolo Roberto Pace