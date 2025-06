Oscar Muratori torna al Misano come allenatore per il campionato di Promozione

Il Misano si è rimesso in moto pensando al prossimo campionato di Promozione. Partendo dalla panchina. Sulla quale il club ha deciso di far sedere Oscar Muratori. "Tecnico preparato e determinato – lo descrivono dalla società – ha alle spalle importanti esperienze nei settori giovanili del Rimini e dei Delfini Rimini, oltre a due recenti stagioni da vice allenatore in serie C con l’Olbia e in serie D con il Desenzano". Per Muratori si tratta di un ritorno in casa Misano: nella stagione sportiva 2013-2014 ha infatti vestito la maglia biancoceleste nel campionato di Eccellenza. "Abbiamo scelto mister Muratori – spiega il managing director del Misano, Marco Manzi – perché lo riteniamo il profilo giusto per proseguire il nostro percorso di crescita, in coerenza con la filosofia societaria orientata alla valorizzazione dei giovani. Oscar è pronto ad applicare il suo credo calcistico e noi crediamo fermamente nel suo entusiasmo e nella sua professionalità. Gli abbiamo affidato anche il coordinamento dell’intera attività agonistica del nostro settore giovanile". La soddisfazione del club è la stessa di mister Muratori. "Sono orgoglioso e carico di tornare in questa meravigliosa società da mister – dice il tecnico – Da giocatore sono stato benissimo e ritrovare tante delle persone che erano qui è stato un grosso motivo della mia scelta. Con i nuovi dirigenti che ho incontrato si è creato un mix perfetto: non resta che lavorare per riuscire a dare tante soddisfazioni a queste persone che ci mettono passione, cuore e competenza ogni giorno". A mister Muratori "un caloroso bentornato e l’augurio di un buon lavoro da parte di tutta la famiglia del Misano". L’arrivo del nuovo tecnico spalanca anche le porte al mercato dei giocatori. A partire dalle conferme dei giocatori più esperti. Resteranno a Misano tanti giocatori che in passato hanno vestito la maglia del Rimini. Come l’attaccante Traini e i centrocampisti Valeriani e Simoncelli. Confermato anche Manfroni. Intorno a loro la società misanese metterà tanti giovani di prospettiva. Tanti giocatori che restano, ma anche qualcuno che parte. Gravina, infatti, pare destinato alla Savignanese. Ma il mercato è soltanto alle sue prime battute.