Osimana, la fuga è cominciata. Ma Alessandroni rischia il forfait

Osimana cinica quanto basta per portare a casa i tre punti e issarsi al primo posto della classifica dell’Eccellenza. Una vetta solitaria storica per i senzatesta nel massimo campionato regionale. I giallorossi soffrono contro l’Urbania, soprattutto nel secondo tempo, come a Tolentino, ma questa volta i senzatesta – orfani ancora dei vari Severini, Mancini e anche Caruso – vincono grazie al rigore siglato da Mafei nel finale, dopo il povvisorio pari dell’ex Triana (che non ha esultato), con l’iniziale vantaggio siglato di testa in tuffo da Alessandroni. L’entusiasmo nella piazza osimana non manca e i tifosi si preparano alla vicina trasferta di domenica nella vicina Montefano, in una sfida dove dovrebbero rientrare anche Mancini e Severini, risolti i problemi muscolari. Non ce la dovrebbe fare invece Caruso ed è in dubbio anche Alessandroni, tutti per problemi muscolari. Una delle poche note stonate di questo inizio stagione che vede l’Osimana protagonista in campionato dopo aver salutato la Coppa Italia a Matelica una settimana fa. "Tre punti che pesano tanto contro una squadra forte – afferma mister Labriola –. Li abbiamo raggiunti cercandoli fino all’ultimo, nonostante le fatiche. Venivamo dalla gara di Coppa dove abbiamo speso molto, ma abbiamo cercato fino alla fino alla fine l’episodio. Il grande merito dei ragazzi è stato questo, di cercare di provare a vincere la partita, nonostante le fatiche. Ai ragazzi bisogna fare un monumento. Essere primi non vuol dire nulla alla settimana giornata, però è una gratificazione del loro impegno e del lavoro che stanno facendo".

Alla settima giornata arriva la prima vittoria in campionato per la Jesina, che supera di misura, al Carotti, il Tolentino. A risolvere la sfida il filottranese Angeletti, dopo un minuto, regalando i primi tre punti in casa dopo tre sconfitte interne consecutive. "Venivamo da una grande partita a Montegranaro, dove solo il risultato era mancato – riflette mister Puddu –. Abbiamo confermato la prestazione, adottando però una strategia diversa, concedendo poco o niente. Abbiamo vinto meritatamente, con tanto di porta inviolata: non era mai successo. Forse abbiamo sofferto troppo per quello visto in campo, ma abbiamo un gruppo sano e forte".

Un pareggio senza reti, invece, casalingo, per il Fabriano Cerreto nel derby contro il Matelica. L’analisi di mister Del Bene: "Le squadre inizialmente erano un pochino contratte, ha prevalso la paura di perdere, poi nel secondo tempo, agevolati dall’espulsione di un loro giocatore (Pedrini, ndr) abbiamo dominato il campo, fallendo due tre occasioni clamorose".