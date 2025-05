Ospitaletto sconfitto 3-2 dal Bra nella Poule Scudetto di Serie D

OSPITALETTO (Brescia)Gol, ritmo e spettacolo nella prima giornata del Gruppo 1 della Poule Scudetto di Serie D: l’Ospitaletto lotta fino all’ultimo, ma viene sconfitto 3-2 dal Bra. I piemontesi, dominatori del Girone A in regular season, si confermano squadra solida e concreta, mentre gli Orange di Quaresmini devono rimandare i sogni di qualificazione alle fasi finali. Parte forte il Bra, che sblocca la gara dopo un quarto d’ora con Perseu, al ritorno al gol dopo due mesi. L’Ospitaletto reagisce con carattere e al 33’ trova il pari con Mozzanica, abile a punire una disattenzione difensiva. Nella ripresa la sfida si accende ulteriormente: i giallorossi tornano avanti in avvio con Aloia, ma la formazione bresciana risponde colpo su colpo e pareggia quasi subito grazie al guizzo di Enock Barwuah (fratello minore di Mario Balotelli). Nel finale, quando la partita sembra ormai avviata verso il pareggio, arriva la doccia fredda: all’82’ il Bra trova la terza rete con Rosa. Ora, per sperare nell’accesso alle fasi finali, servirà battere il Dolomiti Bellunesi con almeno due gol di scarto e confidare in una vittoria dei veneti contro il Bra nella terza e ultima giornata del mini girone.

OSPITALETTO-BRA 2-3 (1-1)Marcatori: 16’ pt Perseu (B), 33’ pt Mozzanica (O), 9’ st Aloia (B), 18’ st Barwuah (O), 37’ st Rosa (B).