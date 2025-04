Ospitaletto torna tra i professionisti: promozione in Serie D dopo 25 anni

Arrivano i primi verdetti nella penultima giornata di Serie D, girone B, e il più importante riguarda l’Ospitaletto, che torna tra i professionisti dopo 25 anni. Col pareggio per 1-1 sul campo del Ciliverghe e complici i risultati favorevoli delle inseguitrici, gli orange possono festeggiare il secondo salto di categoria consecutivo. Un cammino straordinario, quello della squadra di Quaresmini, sempre in vetta fin dalle prime giornate.

In zona playoff, il colpo di giornata è del Desenzano, che batte la Casatese Merate e la scavalca al terzo posto. Entrambe, comunque, staccano il pass per i playoff grazie alla contemporanea sconfitta della Varesina, battuta 0-2 dalla Nuova Sondrio, ora certa della salvezza. Ai playoff anche Pro Palazzolo e Folgore Caratese. I bresciani calano il poker contro il Breno, trascinati dalla doppietta di Paloschi. Più complicata la giornata della Folgore: avanti di due reti, si fa rimontare dalla Castellanzese.

Nella zona calda successi pesanti per Magenta (2-0 sul Sant’Angelo) e Arconatese (2-1 contro il Chievo), che raggiunge il Ciliverghe al penultimo posto. Il Sangiuliano City pareggia 1-1 a Lodi e dovrà lottare fino all’ultimo per salvarsi. Pareggio amaro per il Crema contro il Club Milano: i nerobianchi, senza vittorie da sei turni, scivolano in zona playout e si giocheranno la salvezza sul campo della capolista. Infine, sconfitta indolore per la Pro Sesto, battuta 3-2 dal Vigasio ma ancora nona.

Risultati: Arconatese - Chievoverona 2-1, Casatese - Desenzano 0-1, Castellanzese - Folgore Caratese 3-2, Ciliverghe - Ospitaletto 1-1, Crema - Club Milano 2-2, Fanfulla - San Giuliano City 1-1, Magenta - Sant’Angelo 2-0, Nuova Sondrio - Varesina 2-0, Palazzolo - Breno 4-0, Vigasio - Pro Sesto 3-2

Classifica: Ospitaletto 74 punti; Palazzolo, Desenzano 69; Casatese 68; Folgore Caratese 67; Varesina 63; Chievo 54; Pro Sesto 49; Sondrio 47; Club Milano 46; Sant’Angelo 45; Vigasio, San Giuliano City, Breno 44; Crema, Castellanzese 43; Magenta 35; Fanfulla 32; Ciliverghe, Arconatese 31.