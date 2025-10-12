Ospite la matricola Fermignanese. Sansovini: "Sangiustese, ora continuità nei risultati»

"Dobbiamo dare continuità al lavoro e alla prestazione caratteriale avuta a Chiesanuova". Marco Sansovini, allenatore della Sangiustese, parla della sfida casalinga contro la Fermignanese. "Si tratta di una squadra in salute e imbattuta, è una neopromossa – spiega – che ha l’entusiasmo a mille dopo l’ottima partenza. Ha giocatori di gamba, abili negli inserimenti e che portano diversi calciatori avanti. Noi dovremo coprire bene gli spazi e ripartire con cattiveria per fare male". I rossoblù hanno fuori Morazzini, Lattanzi, e Strupscekj. Il tecnico è soddisfatto dalle risposte della squadra. "Ho trovato in tutti una grande predisposizione, spero che i ragazzi abbiano ritrovato la fiducia venuta inevitabilmente a mancare dopo tre ko di fila: ecco perché è importante dare continuità ai risultati. Il difficile viene proprio dopo avere centrato risultati positivi, l’importante è giocare con il coltello tra i denti". Silvio Cerpolini, dg della Fermignanese, parla del match: "Andiamo a Monte San Giusto con la voglia di continuare a migliorare le prestazioni, con massimo rispetto per l’avversario, saranno fondamentali gli uomini che subentreranno dalla panchina, in queste prime partite ci hanno dato sempre un apporto decisivo".