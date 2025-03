Ostacolo Torres. Pianese, ora rialzati!. Obiettivo play-off, occhio a chi insegue

Continua la preparazione della Painese. Le zebrette, domani al Comunale (calcio di inizio alle 15), sono chiamate a misurarsi con la Torres. Dopo le tre sconfitte consecutive contro Rimini, Gubbio e Spal, l’obiettivo è tornare a muovere la classifica: se è vero che i riflettori, in questo momento, sono puntati sulla crescita psico-fisica della squadra, perdere troppo terreno significherebbe vanificare quanto di buono fatto, la chance di dare concretezza a quello che mister Formisano ha definito più volte "un capolavoro" (conquistare un piazzamento play off). La classifica dice 44 punti e ancora ottava posizione, ma, dietro, le inseguitrici hanno rosicchiato punti preziosi.

Anche per i sardi, terzi, con 57 punti all’attivo, gli stessi del Pescara, non è un buon periodo: sono reduci dal ko e di Perugia e nelle ultime tre partite hanno raggranellato appena una lunghezza. Si affronteranno quindi due squadre deluse e in cerca di riscatto. Mister Formisano, per la partita, dovrà rinunciare a Polidori, uscito anticipatamente dal campo martedì (atteso l’esito degli accertamenti a cui è stato sottoposto), ma ritroverà Pacciardi che ha scontato contro la Spal il suo turno di squalifica. In casa Torres, mister Greco, per il match, avrà di nuovo a disposizione Guiebre, di rientro, anche lui, dalla squalifica e spera di recuperare Antonelli e Diakitè, autore di una delle tre reti che decisero la gara di andata (di Dametto e Scotto le altre due); da valutare Fabriani.