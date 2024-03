Osteria Grande corre e ospita il Consandolo Due i derby bolognesi

Anche il campionato di Promozione scenderà in campo oggi per un turno infrasettimanale. Al contrario dell’Eccellenza, però, nel girone C tutte le sfide si giocheranno regolarmente alle 20,30. La capolista Osteria Grande è ormai ad un passo dal primo storico salto in Eccellenza. A otto giornate dalla fine, i punti di vantaggio sul Solarolo sono ben dodici, con il team di Vito Melotti che, stasera, cercherà di dare continuità al momento positivo nel match interno contro il Consandolo (il Solarolo è invece atteso dalla complicata sfida casalinga contro la Portuense).

I derby bolognesi offerti da questa decima giornata di ritorno sono ben due: il Felsina, ottavo a quota 40 punti, se la vedrà con il fanalino di coda ed ormai retrocesso Fossolo, mentre l’Msp è atteso dalla fondamentale sfida salvezza contro lo Junior Corticella. L’Atletico Castenaso, sesto a 41, ospiterà il Fontanelice (il match si giocherà al ‘Filippetti’ di Riale), il Trebbo giocherà l’importante scontro diretto per non retrocedere contro il Fontanelice mentre l’Anzolavino, penultimo a serissimo rischio di discesa in Prima Categoria, farà visita alla terza forza del campionato Valsanterno.