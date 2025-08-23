Osteria nuova, linea verde. Cocchi: "Patto col K Sport"

Da lunedì 18 è partita la nuova stagione per l’Osteria Nuova (Prima categoria, girone A). Tante facce nuove e tante novità per la squadra del presidente Luigi Cocchi. La società punta sempre su giovani motivati da affiancare alla vecchia guardia con un nuovo allenatore: Giacomo Rossi che per tanti anni ha ben lavorato nei settori giovanili più importanti della provincia. Vice allenatore sarà Mattia Sabatini. Altra novità il ds: Marco Bonci, bandiera del club, che ha già dimostrato nell’allestimento della rosa grandi capacità e professionalità. Bonci sarà comunque ancora in campo a guidare la retroguardia con tutto il suo carisma ed esperienza.

Il presidente Cocchi (foto a fianco) evidenzia che "da questa stagione abbiamo iniziato una importante collaborazione con il K Sport Montecchio Gallo, società che ci ha girato diversi atleti provenienti dal settore giovanile: Tommaso Mazzari lo scorso anno in prestito al Vismara, Andrea Baldelli Andrea nella passata stagione che era al Valfoglia, Jacopo Cantisani, Dennis Beninati, Enrico Matteucci e Tommaso Marangoni. Dal Vismara invece sono arrivati due giovani di ottime prospettive: Nicola Amati e Gabriele Gabucci. Due importanti arrivi sono quelli dell’attaccante Pagliari Simone dal Tavernelle e del centrocampista Focarini Lorenzo dal Tavoleto. Ultimo in ordine di tempo il giovanissimo centrocampista Di Petto Leonardo dal Valfoglia (foto in alto tutti i nuovi). I confermati della passata stagione sono Andrea Nesi, Sanchioni, Baldini Federico, Toure Hamadou, Pontellini , Paduano, Silvestri, Fraternale, Bacchielli, Baffioni e Bonci". Gli obiettivi: " Cercare di mantenere la categoria e far fare tanta esperienza alla nostra linea verde in un campionato ogni anno più difficile dove vedo tra le favorite per la vittoria finale il Montecalvo l’Acqualagna ed il Mondolfo con altre squadre outsider come il Peglio ed il Piobbico".

La rosa. Portieri: Sanchioni Jacopo (cl.2000), Marangoni Tommaso (cl. 2006) Difensori: Bonci Marco (cl. 1985), Baldini Federico (cl. 1996), Toure Hamadou (cl. 2002), Pontellini Matteo (cl. 2002), Paduano Fausto (cl. 2003), Silvestri Filippo (cl. 2004), Gabucci Gabriele (cl.2006). Centrocampisti: Baffioni Michele (cl. 1994), Focarini Lorenzo (cl. 2002), Baldelli Andrea (cl. 2005), Beninati Dennis (cl. 2006), Cantisani Jacopo (cl. 2005), Di Petto Leonardo (cl. 2006). Attaccanti: Bacchielli Filippo (cl. 2000), Pagliari Simone (cl. 1997), Fraternale Alberto (cl. 2004), Amati Nicola (cl. 2005), Matteucci Enrico (cl. 2006), Mazzari Tommaso (cl. 2005).

Staff tecnico: Rossi Giacomo allenatore, Sabatini Mattia vice allenatore, Pietrucci Michele preparatore portieri, Bonci Marco direttore sportivo e Martilotti Armando team manager.

Dirigenti: Cocchi Luigi Presidente, Sensoli Fernando vice presidente, consiglieri Ferri Giorgio, Bracci Luca, Rugoletti Alex, Arduini Simone, Colonna Emiliano, Sabattini Mirco, Ceccaroli Gianluca, Bonazzoli Amedeo, Bonci Matteo, Delli Compagni Simone, Cesaroni Simone, Binda Thomas, Benedetti Piero, Del Prete Alberto. Amedeo Pisciolini