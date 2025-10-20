Ostiamare incontenibile. Il Fossombrone lotta ma non basta

OSTIAMARE 3 FOSSOMBRONE 1

OSTIAMARE (4-3-3): Vertua 6; Orfano 6 (38’st Cinque sv), Piroli 6, Giordani 6, Buono 6; Vianni 7 (33’st Lazzeri sv), Badje 6,5 (14’st Gueye 6), Felici 6 (33’st Menichelli sv); Greco 6,5, Spinosa 6,5 (37’st Baldassi sv), Vagnoni 6,5. Panchina: Midio, Marrali, Tesauro, Pontillo. Allenatore: D’Antoni 7

FOSSOMBRONE (4-3-3): Bianchini 5,5; Ronchetti 6, Fabbri 6, Bucchi 6 (38’st Likaxhiu sv), Giunchetti 6; Imbriola 6 (13’st Kljajic), Mancini 5,5 (4’st Masawoud 5,5), Ghinelli 5,5 (22’st Valmori 5,5); Sane 5,5 (25’st Giometti 7), Kyeremateng 6, Arcangeli 6. Panchina: Ubertini, Borchia, Brisku, Isidori Allenatore: Giuliodori 5,5

Arbitro: Radovanovic di Maniago 6 (assistenti Nicodemo di Sapri e Amarante di Castellammare di Stabia)

Reti: 15’pt Vianni, 7’st Felici su rigore, 35’st Piroli, 41’st Giometti

Note: ammoniti Badje, Vagnoni, Imbriola, Ronchetti Recupero: 2’pt – 4’st

Niente da fare per il Fossombrone, che ha ceduto al rullo compressore Ostiamare, squadra che sta guidando la classifica del girone a punteggio pieno dopo le prime otto giornate. Non che i laziali abbiamo travolto la formazione di Marco Giuliodori, ma alla lunga il tasso tecnico, l’entusiasmo e la compattezza messi in campo dalla squadra di casa hanno fatto la differenza. I padroni di casa partono subito forte e dopo una manciata di minuti Orfano mette dentro un bel rasoterra per Vianni, che però spara alto da buona posizione. Passano una decina di minuti e ad accendersi è Spinosa, che affonda fino in area di rigore per poi venir messo giù da un avversario. Sul dischetto si presenta Vianni che non perdona, e insacca così la rete dell’1-0. Verso la mezz’ora il Fossombrone prova a farsi vedere ma la zuccata di Arcangeli è troppo timida per impensierire Vertua che blocca sicuro. Nella ripresa il Fossombrone cerca di cambiare l’inerzia del match da calcio piazzato ma Fabbri non centra il bersaglio. L’Ostiamare dal canto suo non perde tempo e mette subito l’ipoteca sui tre punti. Badje è imprendibile sull’out di sinistra, il numero 10 serve poi al centro Felici che spedisce sotto la traversa il pallone che vale il 2-0 biancoviola e il suo primo gol in Serie D. Dopo una manciata di minuti è ancora uno scatenato Felici a provarci di controbalzo dal limite, ma la palla stavolta vola alta sopra la traversa. Prove generali poi per l’Ostiamare, che alla mezzora cala il tris con capitan Piroli. Nei minuti finali il Fossombrone prova pure a riaccendere il match con Giometti ma non basta. Il gol degli ospiti sarà infatti un semplice fuoco di paglia, visto che al 90’ Baldassi sfiora addirittura il poker ma non arriva di un niente sul diagonale di Gueye.