Ottava giornata. In programma altri tre anticipi

Non solo la Samb. Saranno altri tre gli anticipi di oggi, nell’ottava giornata del girone F di serie D, in vista del turno infrasettimanale in programma il primo novembre. Oggi in campo, oltre a Real Monterotondo-Samb, pure SN Notaresco-Fossombrone, Termoli-Avezzano e United Riccione-Vastogirardi. Tutte le partite cominceranno alle 15. Domani, invece, le altre gare rimaste regolarmente in programma di domenica, ma con fischio d’inizio alle 14.30: Atletico Ascoli-Vigor Senigallia, Campobasso-Tivoli, Chieti-AJ Fano, L’Aquila-Roma City e Matese-Sora. Ecco l’attuale classifica: Sambenedettese, Fossombrone e Chieti sono in testa con 15 punti, seguono Campobasso a 13, Avezzano a 12, Notaresco a 11, L’Aquila e Vigor Senigallia a 10, Roma City, Alma Juventus Fano, Tivoli e Matese a 9, Sora a 8 punti, United Riccione, Atletico Ascoli e Real Monterotondo a 7, chiudono Termoli e Vastogirardi a 4 punti.