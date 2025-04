Ottavio Palladini confermato alla Samb: continuità e nuovi progetti per San Benedetto

"La conferma di Ottavio Palladini è certamente una bella notizia". Questa la prima dichiarazione del presidente della Samb rilasciata ai microfoni di Vera Tv dopo l’accordo per il prolungamento del contratto con il tecnico rivierasco. "Mi sono rimaste impresse – aggiunge – le parole di Palladini:" io voglio essere importante per la Samb e San Benedetto del Tronto". Una frase che dice tutto. Tutti siamo contenti di potere continuare la bella avventura iniziata l’estate scorsa. Palladini e De Angelis hanno già iniziato a parlare di giocatori e di progetto tecnico. Credo che l’ossatura base della nuova Samb resterà quella di quest’anno. Tra Ottavio e il diesse c’è sintonia e collaborazione. E’ bello dare un segnale di continuità ad una Samb che quest’anno ha fatto veramente bene, dimostrando grande professionalità nel corso dell’intero campionato". Su un possibile accordo pluriennale con Palladini, Vittorio Massi è esplicito. "Di questo -spiega il massimo dirigente rossoblù- non abbiamo parlato. Tra di noi c’è una fiducia talmente grande che siamo tutti molto tranquilli. Sia io che Ottavio vogliamo il bene della Samb ed amiamo San Benedetto così come De Angelis. E questa è la cosa più importante. Lavoreremo – conclude Massi – per costruire un’ottima squadra ma già avere un direttore sportivo come De Angelis ed un allenatore come Palladini è un ottimo punto di partenza". Con Palladini dovrebbero restare alla Samb anche il preparatore atletico Maurizio Di Renzo, i due collaboratori tecnici Gigi Voltattorni e Marco Mancinelli ed il preparatore dei portieri Giancarlo Beni. Ad oggi i rossoblù che vantano il contratto anche per la prossima stagione agonistica sono il capitano Umberto Eusepi, gli attaccanti Alessandro Sbaffo e Sabah Kerjota, il centrocampista Kevin Candellori ed il portiere classe 2006 Tommaso Orsini. Il giovane estremo difensore rossoblù è seguito con particolare attenzione da club di Serie A come Bologna e Torino e non è escluso che possa essere ceduto nel corso del mercato ma allo stesso tempo restare in rossoblù per continuare a crescere in Serie C. L’intenzione di Palladini e De Angelis sarebbe quella di provare a mantenere lo zoccolo duro di questa stagione ed a breve inizieranno i colloqui con il centrale difensivo Mattia Gennari ed il centrocampista Luca Guadalupi per arrivare ad un rinnovo dell’accordo. In odore di riconferma anche Leonardo Pezzola. E domenica c’è il derby del Recchioni contro la Fermana. Benedetto Marinangeli