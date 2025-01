Ottima prestazione di Alessio Parenti con lo Scarlino. Debutto con i grandi. Con l’aria da veterano

Un esordio per nulla condizionato dall’emozione e con vittoria per il giovane portiere Alessio Parenti che dalla Juniores dello Scarlino è stato catapultato in prima squadra. Settimana importante per il giovane estremo difensore classe 2008, che ha bagnato l’esordio in Prima categoria con tre punti.

Per lui una bella annata tra le fila della formazione Juniores, nonostante la giovane età anche per quella categoria. Domenica è arrivata la convocazione da parte di mister Massimo Cavaglioni in prima squadra, complice la contemporanea assenza dei portieri Bigoni e Buzzegoli. Gettato subito nella mischia dal primo minuto, il giovane portiere non ha avuto esitazioni e ha fatto un bellissimo esordio in Prima categoria, con la concomitante vittoria dello Scarlino sul Radicondoli per 2-1.

"Alessio è un ragazzo cresciuto nelle giovanili del Follonica Gavorrano, mentre lo scorso anno ad agosto ci è stato proposto come portiere della Juniores dello Scarlino – sottolinea il direttore sportivo Piero Livaldi –. Già dai primi allenamenti, a livello tecnico, si era già messo in mostra. E’ un ragazzo del 2008 di Bagno di Gavorrano, un giovane che si allena bene ed è molto rispettoso. Si allena tantissimo ed è molto umile, si integra subito nelle situazioni, come in questo caso in prima squadra. Il merito va anche a chi lavora nei settori giovanili e prova a far crescere questi ragazzi a chilometro zero, che è un po’ lo spirito dello Scarlino portato avanti con Giacomo Piazza, bravissimo ragazzo del 2006 arrivato dal Follonica Gavorrano. E come loro ci sono altri ragazzi, che stanno tracciando la linea di condotta della nostra società per far crescere un ambiente dove il calcio viene arricchito da questi valori. I ragazzi del posto portano infatti anche senso di appartenenza e sono un vanto per il territorio. Alessio rappresenta un po’ ciò che auspichiamo anche per altri giovani".