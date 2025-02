Out Romizi, 200 tifosi al seguito. Fermana, a Senigallia sfida da non sbagliare

E’ la gara degli ex, uno in panchina e uno “mancato” per squalifica ma è soprattutto una sfida con punti pesantissimi in palio quella tra Vigor Senigallia e Fermana. Il tecnico rossoblù Mauro Antonioli ha una tradizione favorevole contro i canarini: in cinque gare disputate (sulle panchine di Ravenna e Imolese) nessuna sconfitta, tre successi e due pareggi. La Fermana vuole assolutamente smentire questa statistica perché la classifica impone punti. E lo sa bene Fabio Brini, tecnico della Fermana che così ha parlato alla vigilia del match contro la Vigor: "Una sfida delicata, la Vigor era partita con ambizioni di alta classifica ed è una rosa con valori importanti, rinfrancata anche dal pareggio ottenuto sul finale di gara a Chieti. E’ una squadra che vuole proporre calcio, con qualità e intensità, e sicuramente vorrà tornare alla vittoria. Giocano anche in un terreno sintetico, che chiaramente cambia anche il ritmo del gioco. Noi arriviamo da una buona prestazione, i ragazzi hanno dato tutto contro L’Aquila e per poco non hanno agguantato un pareggio che sarebbe stato legittimo. Sarà per noi un banco di prova importante e con punti pesanti in palio: bisognerà essere pronti sin da subito e fare una grande prestazione". Testa dunque alla gara con la Vigor dove mancherà capitan Romizi che avrebbe riabbracciato quel pubblico che lo ha visto protagonista la scorsa stagione. La squalifica ferma il capitano canarino con Brini che non muterà comunque l’assetto tattico della squadra. Probabile l’inserimento di Mavrommatis per Romizi ma anche il ritorno di Cocino e Casucci sugli esterni difensivi. Pronti a subentrare invece Pappalardo che ha ben figurato contro l’Aquila e Perez, centrocampista spagnolo fresco di tesseramento. Antonioli dovrebbe puntare il 4-3-1-2: con De Angelis in tribuna, Kone e Alonzi indisponibili, sarà Gabbianelli ad agire alle spalle di Pesaresi e Ferrara nel reparto avanzato che sicuramente ha tutto per rendere la vita difficile ai canarini. Insomma match che si preannuncia molto interessante anche tatticamente ma che sarà anche uno spettacolo sugli spalti. Fermana che non sarà sola con circa 200 sostenitori al seguito pronti a non mollare mai come sempre anno fatto in queste ultimi difficili stagioni.

Probabile formazione Fermana (4-3-3): 12 Perri; 3 Cocino, 4 Tafa, 33 Karkalis, 14 Casucci; 17 Mavrommatis 7 Etchegoyen, 15Valsecchi; 10 De Silvestro, 9 Bianchimano, 11 Sardo A disposizione 1 Di Stasio, 8 Pappalardo, 20 Dragomir, 21 Brandao Vaz, 23 Pinzi, 24 Perez, 26 Tomassini , 27 Granatelli, 29 Carosi All. Brini Roberto Cruciani