Ovest, momento delicato. Colzi: "Ma serve tempo"

La crisi dei risultati per il Firenze Ovest non accenna a placarsi. Dopo sei gare nel campionato di Promozione, girone A, e con un cambio in panchina già effettuato, l’Ovest fatica a intravedere la luce in fondo al tunnel. Anche nell’ultima, sfortunata gara, la squadra del presidente Andrea Colzi (nella foto) non è riuscita a invertire la rotta. Non sono bastate le due traverse colpite a scuotere la rete, decisa invece da un "benevolo calcio di rigore" concesso al Forte dei Marmi, principale favorito per la vittoria finale del campionato. Nonostante il momento nero, la fiducia della società nel nuovo corso tecnico non vacilla. L’operato del tecnico Carovani, subentrato a Francesco Sacconi alla vigilia della sconfitta di misura con lo Jolo, non è da mettere in discussione. La convinzione in casa Ovest è che con Carovani i risultati torneranno al più presto a riportare la squadra in acque tranquille. I rossoblù sono attesi alla svolta già dalla prossima sfida casalinga, in programma domenica contro la Ponte Buggianese. I tre punti sono ormai un imperativo per la classifica e per il morale, necessari anche per i successivi impegni contro Urbino Taccola e Casalguidi. Nel concreto, cosa deve cambiare l’Ovest per ritrovare la strada giusta?

A rispondere è il presidente Colzi: "Con Carovani abbiamo effettuato un cambiamento radicale che avevamo iniziato con Sacconi sia a livello di gioco che di metodologia di allenamento. Siamo consapevoli che occorre del tempo, convinti però di arrivare a disputare poi la successiva parte del campionato con più tranquillità". Nessun dubbio sulla qualità dell’organico. "La rosa attuale è valida e competitiva in tutti i reparti – conclude il presidente. – C’è solo da ritrovare la strada del gol perché in casa Ovest torni il sereno".

G. Puleri