Ovest obbligato a vincere. Che sfida San Piero-Luco

E’ un sabato che propone tre gare di squadre fiorentine che anticipano la 21ª giornata che scenderanno in campo alle ore 15 con questo programma.

Girone AFirenze Ovest-Viaccia (all’andata 2-3: Ridolfi 2, Marghi, Ferroni). Arbitro: Ferri Gori di Arezzo. Contro il fanalino di coda, il Firenze Ovest che proviene da due sconfitte consecutive, contro l’ultima della classe è chiamato a dare un calcio alla crisi per cercare di tornare a vincere. Per centrare l’obiettivo l’Ovest confida molto sul trio d’attacco formato da Pecchioli, Marrani e Petracci. La squadra rossoblù si presenta al "Paoli" senza Mari infortunato e Marghi che ha subito cinque gare di squalifica come pure l’allenatore Creanza che sarà sostituito in panchina da Facchinetti fino al 2 marzo. L’allenatore del Viaccia Giugni recupera Fedi.

Girone CSan Piero a Sieve-Luco (all’andata 1-0: Campagna). Arbitro: Calvani di Prato. Allo stadio "Ballini" va in scena il derby che cattura sempre tanta l’attenzione delle rispettive tifoserie. E’ una sfida particolare con le due squadre decise a sfidarsi con l’intento di conquistare l’intera posta necessaria per mettere al riparo la classifica. La squadra di casa allenata da Signorini e quella ospite del tecnico Lucchesi, si presentano all’appuntamento in buon stato di forma, con il San Piero forte del successo esterno sul campo della Settignanese, mentre il Luco proviene dalla vittoria nel derby contro il Dicomano. Per le formazioni, la squadra di casa si presenta senza gli attaccanti Campagna e Santilli, con Baroncelli e Algerino pronti a fare breccia. Il tecnico Signorini recupera Samuele Cassai (nella foto); gli ospiti sono preannunciati al completo con Guidotti e Caprio in grande spolvero. Infine, sempre per questo girone si anticipa anche Viciomaggio-Chiantigiana (arbitro: Menchini di Viareggio).

Giovanni Puleri