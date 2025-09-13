Padel. Le due squadre del Mammut al bivio. Si giocano un pass per approdare in Serie C
Fine settimana cruciale per le due formazioni del Mammut Club di Modena. Entrambe le compagini, quella maschile e quella femminile, sono chiamate a rispondere presente per i playoff di Serie D, che mettono in palio la promozione in Serie C, entrambe in campo oggi tra le mura amiche del Club di Via Ghiaroni.
Alle 14 la squadra femminile (composta da Nicole Locasto, Francesca Fantuzzi, Sara Ruini, Francesca Toni, Federica Serri, Pia Calabrese, Paola Pandiani) disputerà il suo primo turno contro il Tc ’La Volee’ A Fifteen Racquet Club di Langhirano (Parma): la vincente di questo incrocio si giocherà la Serie C con il team che prevarrà nel match tra Reggio Beach Games e Beach and Sport Palace, formazione imolese.
La squadra maschile del Mammut, invece, composta da Claudio Falabella, Pepe Mendoza, Filippo Bellegati, Nicola Bianchini, Samuele Emmanuele, Gabriele Bellina, Alessandro Campioli, Gabriele Lanzani scenderà in campo sempre oggi allo stesso orario per l’esordio negli spareggi nel primo turno i rivali del Gs Padel Academy Cesena – Sph in Grata, con la vincente della sfida che troverà nel turno successivo di fronte la vincente del match fra i bolognesi del Country Club Villanova ’C’ e i ravennati del Russi Sporting Club.
