Padova - Lucchese: novantunesimo minuto. Frara: "Troppi errori in attacco e in difesa"

Dunque si è infranto mestamente all’"Euganeo" il sogno della Lucchese di arrivare a disputare, dopo più di trent’anni, la finale di Coppa Italia di serie "C", nonostante che la squadra abbia provato fino alla fine a rientrare in partita, dopo essere capitolata per ben due volte di seguito sugli sviluppi di altrettanti calci d’angolo, dove sono saltate tutte le marcature.

A fare la differenza sono stati gli uomini entrati dalla panchina, come Liguori, come Bortolussi, come Varas, a differenza di quelli rossoneri. La Lucchese, dopo essere stata "graziata" in almeno tre circostanze (grande Coletta), ha avuto sui piedi di Quirini, ma, soprattutto, di Russo, le occasioni per andare ai supplementari; ma le ha malamente fallite.

Del resto non è una novità che la squadra non abbia attaccanti di spessore (il miglior realizzatore è Rizzo Pinna, che è un esterno). Non per nulla, in campionato, la squadra di Gorgone viaggia con meno di un gol a partita. Grande, quindi, l’amarezza, la "rabbia" e la delusione dei cinquecento tifosi rossoneri che, nel "catino" semivuoto dell’"Euganeo", hanno, prima sostenuto i rossoneri e, poi, fischiato alla fine.

Ora, però, attenzione, perché c’è da aggiustare una classifica deficitaria in campionato, a cominciare proprio dallo scontro diretto di domenica prossima contro il Rimini. Avranno la forza Tiritiello (stranamente fuori fase) e compagni di metabolizzare la "doccia gelata" della sconfitta di ieri sera sul campo del Padova? Incappare in un nuovo passo falso vorrebbe dire infilarsi in un pericoloso vicolo cieco.

Il diesse rossonero Frara è stato il solo a presentarsi in sala stampa. "La squadra – ha detto – ha dato tutto e, purtroppo, in alcuni dettagli non siamo stati perfetti e, contro squadre di questo valore, come sbagli, vieni punito. Abbiamo avuto anche qualche occasione, ma non siamo stati bravi a concretizzare. Ringrazio i tifosi per la cornice che hanno offerto e meritavano la finale; stiamo attraversando un momento delicato e servirà il loro sostegno. Da domenica dovremo iniziare un altro campionato".

"Abbiamo – ha concluso Frara – ancora una volta manifestato limiti in fase realizzativa e nella fase difensiva. Sono stati commessi degli errori, ma non abbiamo il tempo di recriminare. Dobbiamo invertire la rotta e siamo ancora in tempo: faremo di tutto per riuscirci".

Nessun commento da parte di Gorgone. Ed ora la società che dirà?

Emiliano Pellegrini