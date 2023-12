Padroni di casa sfortunati. Montefano,. Papa stende l’Azzurra Colli

AZZURRA COLLI

MONTEFANO

AZZURRA COLLI (4-2-3-1): Scartozzi; Fazzini, Sosi, Filipponi, Vallorani; Rossi, Gabrielli; Petrucci, Gesuè, Del Marro; Zira (18’st Russo). A disp.: Castelletti, Crementi, Acciarri, Cancrini, Albanesi, Aliffi, Petrini, Spadoni. All.: Amadio.

MONTEFANO (4-3-1-2): David; Calamita, Valler, Postacchini, De Luca G (33’st Morazzini); Guzzini, Toro, De Luca E (21’st Cingolani); Di Matteo (40’st Camilloni); Bonacci, Papa (31’st Latini). A disp.: Bentivogli, Pjetri, Marasca, Sindic, Stampella. All.: Mariani.

Arbitro: Ricciardini di Pesaro.

Rete: 5’st Papa.

Note: spettatori 200 circa. Espulso al 49’st Vallorani. Ammoniti: Petrucci, Papa, Del Marro, Sosi, Toro, Rossi, Guzzini. Angoli: 3-4. Recuperi: 1’-4’.

Un Atletico Azzurra Colli sfortunatissimo, cede l’intera posta in palio al Montefano che torna a sorridere dopo tre giornate. Rossoazzurri di casa che hanno cercato in tutti i modi la via della rete, mentre ali ospiti è bastato il gol capolavoro di Papa per portare a casa i tre punti. Apertura tutta per la compagine di Amadio: cross di Gesuè e colpo di testa di Zira sul secondo palo con pallone fuori di poco. Nell’azione appare netta, però, la trattenuta in area di Giovanni De Luca proprio su Zira, ma per l’arbitro non è rigore. Al 19’ Petrucci dialoga con Fazzini e poi serve Gabrielli: tiro respinto e Del Marro fallisce il facile tap-in . Il Montefano pesa solo a difendersi e alla mezzora altra palla-gol per l’Azzurra Colli con Petrucci, che serve Gesuè in area ma la sua conclusione a botta sicura viene respinta da Valler. La ripresa si apre con un’altra occasione per Petrucci che a due passi dalla porta spedisce di testa il pallone incredibilmente sul fondo. E così dopo tanti gol falliti arriva quello degli ospiti: Papa, sugli sviluppi di un corner, dal limite lascia partire un sinistro che si infila all’incrocio dei pali. La reazione del Colli è rabbiosa con Petrucci su punizione che impegna David alla deviazione in angolo. Ancora lo scatenato Petrucci spedisce a lato un altro colpo di testa. L’assedio finale del Colli procura l’ennesima occasione con il colpo di testa di Gabrielli parato da David. Chiusura con tanta tensione in campo e a farne le spese è Vallorani, espulso insieme a due componenti delle panchine.

Valerio Rosa