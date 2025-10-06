Acquista il giornale
PAGELLE CAMAIORE. Accorsini mura tutti. Bigica l’uomo-chiave

DI BIAGIO 5,5 Lascia lì un brutto pallone da cui non sgorga l’1-0 seravezzino solo perché Tognoni lo grazia. Nella...

di SIMONE FERRO
6 ottobre 2025
DI BIAGIO 5,5 Lascia lì un brutto pallone da cui non sgorga l’1-0 seravezzino solo perché Tognoni lo grazia. Nella ripresa para centrale in due tempi sul colpo di testa di Fontanarosa.

CASANI 7 Grandi murate là dietro. Sempre al pezzo.

ACCORSINI 7,5 Il migliore dei suoi. Quanto si gasa nei duelli: li vince tutti! Un animale nei corpo a corpo.

DIANA 6,5 Dirige bene il reparto anche se lascia qualche incertezza qua e là.

TAVERNINI 6 Si adatta a fare il terzino sinistro. Utile.

BIGICA 7,5 Suo il gol-partita... ed è una meraviglia! Centrocampista di sostanza. Canta e porta la croce.

GRILLI 7 Mediano di rottura che va in soccorso dei compagni in ogna zona.

RAINERI 6 Bella gamba ma viene sostituito per dar più peso all’attacco. (dal 57’ Camaiani 6,5 Ingresso col piglio giusto. È fastidioso)

BONGIORNI 6,5 Moto perpetuo, intelligente e tecnico. Gli annullano un gol. (dal 75’ Marcucci s.v.)

LUCIANI 6,5 Uomo-tattico che ha grinta da vendere.

MAGAZZÙ 6,5 Gran lavoro da “falso nueve“ (dal 93’ Macchi 7 Gol da 75 metri!)

ALL. CRISTIANI 7 Vittoria gagliarda, "di mentalità".

