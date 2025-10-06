PAGELLE CAMAIORE. Accorsini mura tutti. Bigica l’uomo-chiave
DI BIAGIO 5,5 Lascia lì un brutto pallone da cui non sgorga l’1-0 seravezzino solo perché Tognoni lo grazia. Nella ripresa para centrale in due tempi sul colpo di testa di Fontanarosa.
CASANI 7 Grandi murate là dietro. Sempre al pezzo.
ACCORSINI 7,5 Il migliore dei suoi. Quanto si gasa nei duelli: li vince tutti! Un animale nei corpo a corpo.
DIANA 6,5 Dirige bene il reparto anche se lascia qualche incertezza qua e là.
TAVERNINI 6 Si adatta a fare il terzino sinistro. Utile.
BIGICA 7,5 Suo il gol-partita... ed è una meraviglia! Centrocampista di sostanza. Canta e porta la croce.
GRILLI 7 Mediano di rottura che va in soccorso dei compagni in ogna zona.
RAINERI 6 Bella gamba ma viene sostituito per dar più peso all’attacco. (dal 57’ Camaiani 6,5 Ingresso col piglio giusto. È fastidioso)
BONGIORNI 6,5 Moto perpetuo, intelligente e tecnico. Gli annullano un gol. (dal 75’ Marcucci s.v.)
LUCIANI 6,5 Uomo-tattico che ha grinta da vendere.
MAGAZZÙ 6,5 Gran lavoro da “falso nueve“ (dal 93’ Macchi 7 Gol da 75 metri!)
ALL. CRISTIANI 7 Vittoria gagliarda, "di mentalità".
