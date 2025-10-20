PAGELLe - castelnuovo. Barghini super. Bravi anche Casci Cecchini, El Haoudi e l’ "ex» Bartolomei
BARGHINI (foto): 7. Evita che il passivo sia ancora più pesante, salvando almeno tre occasioni. Nulla può sui due gol. CASCI:...
BARGHINI (foto): 7. Evita che il passivo sia ancora più pesante, salvando almeno tre occasioni. Nulla può sui due gol.
CASCI: 6,5. Nei primi minuti sfrutta bene la sua corsia e mette in difficoltà la difesa di casa.
QUILICI: 6. Ttiene bene gli attaccanti per gran parte della partita.
LESHI: 6. Un po’ troppo nervoso e rimedia anche l’ammonizione. Ordinato.
LUNARDI: 6. Prova a spingere, ma nel secondo tempo ha pochi spazi.
BARTOLOMEI: 6,5. Intercetta tanti palloni e riesce a spezzare bene il gioco della Lucchese.
CECILIA: 6. Parte bene, poi cala con il passare dei minuti. Grassi decide di sostituirlo.
CECCHINI: 6,5. Gioca una partita di sostanza, provando a spingere in avanti e servendo bene i compagni.
EL HAOUDI: 6,5. Uno dei migliori gialloblu. Nel primo tempo parte molto bene e, nei primi minuti, crea due ghiotte occasioni da gol che potevano sbloccare il match. Anche con la squadra in svantaggio ci prova fino alla fine.
ANDREOTTI: 6. Cerca di farsi vedere e prova ad impensierire Milan.
NARDI: 5,5. Costretto a lasciare per un guaio muscolare. Non riesce ad essere incisivo e a trovare la via del gol.
CONDE’: 6. Entra a metà del primo tempo. Anche lui si inserisce bene e crea qualche grattacapo alla difesa rossonera.
MICCHI e GASPERONI: sv. Entrano ormai a giochi fatti per portare forze fresche in campo.
A. L.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su