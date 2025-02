Pagelle. Di Paola positivo, Boccardi sfortunato. Galligani: che sciocchezza!

GIUSTI 7,5 Nel primo tempo deve compiere solo un paio di uscite alte. Nella ripresa invece il copione cambia e iniziano gli straordinari. L’errore su Conde è pareggiato dalla respinta del rigore di Benedetti che vale un punto prezioso.

MOROSI 6 Timido e impacciato rispetto ad altri pomeriggio, prende un giallo pesante.

BIANCON 6 Rispolverato dal 1’ si esibisce in un paio di chiusure importanti in avvio. Nel finale tiene duro quando il Seravezza attacca.

CAVALLARI 6 Come il compagno di reparto, in più ha una chance importante per segnare ma non arriva all’appuntamento con la sfera.

DI PAOLA 6,5 Forse il migliore della difesa per attenzione e spinta.

PESCICANI SV

SUPLJA 6 Ormai titolare di quella zona del campo, è determinante nell’evitare un gol.

RICCHI 5,5 Impatto meno fortunato di altre volte.

MASTALLI 6 Ancora una volta mediano davanti alla difesa per l’assenza di Lollo l’ex Alessandria e Lucchese non demerita.

FARNETI 6,5 La versione di questo momento della mezzala è più dedita alla fase di non possesso.

MASINI 5,5 Torna titolare ma si vede poco.

CANDIDO 5,5 Peccato per quell’occasione nel finale che poteva cambiare la storia della partita.

BOCCARDI 6,5 Conferma le buone sensazioni delle ultime settimane. Sfortunato sul palo su punizione.

GALLIGANI 4,5 Crea l’occasione per Candido ma l’ingenuità sul rosso è grave.

SEMPRINI 5,5 Peccato per l’occasione sciupata in avvio. Bene nella manovra, male in area.

DI GIANNI 5,5 Si vede pochissimo se non in una azione nel finale.

ALL. MAGRINI 6,5 I suoi hanno finalmente un’identità ma sotto porta continua il periodo ‘no’. Fa di necessità virtù con quello che ha a dispozione.

ARBITRO LOTITO 5 Proteste bianconere poco prima della mezzora per un tocca di mano in area di casa. Netto il rigore per i padroni di casa.

g.d.l.