Pagelle. Il bomber su tutti. Il resto è poca cosa

Raffaelli 6. Poco impegnato dagli avversari nulla poteva fare sul gol degli amiatini.

Saio 5,5. Non riesce a dominare la zona di sua competenza dove il rapido Kouko trova sempre ampi spazi.

Schiaroli 6. Qualche intervento poco incisivo in avvio poi trova il ritmo giusto e si distingue per alcuni anticipi di buona fattura.

Cretella 5,5. Viene confermato dal mister nel reparto difensivo. Gioca molto vicino a Mignani di cui soffre le rapide ripartenze. Migliora nella ripresa.

Macchi 5. Dopo un avvio in avanti viene arretrato in posizione difensiva per dare una mano al reparto un po’ in sofferenza. (56’ Gianassi sv).

Sabelli 5,5. Ha dato poca efficacia al centrocampo. (71’ Carannante sv).

Bensaja 6. Cerca di dare continuità alla manovra, ma le idee sono prevedibili.

Arcuri 5. Prestazione incolore. Si è visto poco nella manovra. Riccobono 5,5. Non riesce a trovare la giusta posizione tra le linee degli amiatini. Prova sotto tono. (68’ Bruni sv).

Rinaldini 5,5. Ex di turno commette alcuni errori e perde i contrasti nell’uno contro uno. Da lui ci si attende una prestazione più efficace. (77’ Giustarini sv). Marzierli 7,5. Autore di un gol spettacolare. Ancora una volta, però, rimane troppo isolato. (85’ Rotondo sv).

All. Bonuccelli 5. La squadra continua a pareggiare e non riesce più a vincere: non c’è equilibrio tra i vari reparti.

P.P.