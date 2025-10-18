Livorno - Sambenedettese: le pagelle degli amaranto

Livorno, 18 ottobre 2025 - Il match fra U.S Livorno e Sambenedettese valeva ben più dei tre punti, gli amaranto erano chiamati a dimostrare il proprio valore e contro i marchigiani hanno fatto quello che andava fatto: vincere. Una buona prestazione quindi quella portata in campo dai ragazzi di mister Formisano che hanno superato per 2-1 i marchigiani, ecco le pagelle degli amaranto:

Seghetti: 6 Non viene particolarmente impegnato nel corso dei novanta minuti ma quando c’è bisogno di lui risponde presente, in occasione del 2-1 si poteva fare meglio. Antoni: 6 Preziose le sue coperture difensive, un po’ meno presente durante le azioni offensive della squadra. Monaco: 6 Partita ordinata per il numero 6 amaranto, male però in occasione del gol degli avversari. Noce: 6 A tratti un po’ impreciso, in più di un'occasione gli avversari non riescono ad approfittare dei suoi errori, fortunato. Mawete: 6.5 Tiene botta nel duello con Marranzino, non sarà perfetto tecnicamente ma fa il suo. Dal 95’ Baldi: S.v. Hamlili: 6 Ancora impreciso nei passaggi ma da un importante contributo in fase difensiva. Peralta: 6.5 Parte bene creando subito un paio di occasioni interessanti, nonostante qualche errore la sua visione di gioco dà una marcia in più alla squadra, è suo l’assist per l’1-0. Dal 67’ Odjer: 6 E’ chiamato in gioco per contribuire a mantenere il vantaggio dando alla squadra una maggior copertura. Cioffi: 7 Rientra bene dallo stop portando in campo la solita qualità, bene nell’avvio di partita un po’ più defilato con il passare dei minuti ma si riaccende eccome nel secondo tempo portando in vantaggio la squadra. Dal 19’ Ghezzi: S.v. Marchesi: 6 Meno brillante e incisivo del solito, fatica a trovare spazio nel gioco amaranto, meglio nel corso del secondo tempo. Dal 95’ Bonassi: S.v. Biondi: 6.5 In fase di non possesso va un po’ in affanno ma fa quello che può per dar man forte a Mawete, decisamente meglio in attacco dove dà un grande apporto. Dionisi: 7 Tanto lavoro sporco per il Capitano che deve lottare per prendere posizione e trovare gli spazi ma i grandi giocatori si vedono anche nei momenti di difficoltà e Dionisi lo dimostra firmando il raddoppio. Dal 79’ Panattoni: S.v