PAGELLE - LUCCHESE. Riad è il migliore insieme a Pupeschi. Bene Santeramo. Bartolotta e Picchi
MILAN: 6,5. Si fa trovare pronto quando serve, soprattutto nei primi minuti. LORENZINI: 6. Prova a spingere in avanti e...
MILAN: 6,5. Si fa trovare pronto quando serve, soprattutto nei primi minuti. LORENZINI: 6. Prova a spingere in avanti e mette qualche buon cross.
PUPESCHI: 7. Dalle sue parti non si passa. In difesa è un baluardo. Prova a cercare il gol di testa.
SANTERAMO: 6,5. Con i compagni di reparto regge bene la retroguardia.
MAURO: 6. Partita ordinata, poi è costretto a lasciare per una botta al piede sinistro.
BARTOLOTTA: 6,5. Secondo gol stagionale: bravo ad incunearsi nella difesa gialloblu.
PICCHI: 6,5. A centrocampo gestisce bene il gioco e prova a verticalizzare.
PALO: 5,5. In mezzo perde palloni che rischiano di essere molto pericolosi.
RAGGHIANTI: 5,5. Prova a farsi spazio, ma lo chiudono bene e gli concedono poco.
PIAZZE: 6. Fa a sportellate. Rimedia qualche fallo interessante. Peccato per l’ammonizione.
RIAD (foto): 7+. Secondo gol consecutivo. Si sta prepotentemente imponendo in prima squadra dopo essere esploso in Primavera "3" lo scorso anno.
VENANZI: 6. Gioca tutto il secondo tempo, senza grandi errori e proponendosi in avanti.
C. RUSSO: 6. Anche lui entra ad inizio ripresa per dare maggior supporto al reparto mediano.
CAGGIANESE: 6. Prende il posto di un non troppo brillante Ragghianti. Gli capitano un paio di occasioni, ma non è abbastanza preciso.
ROTONDO e ONU: sv. Entrano per poco.
Al. Lomb.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su