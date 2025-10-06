Pagelle seravezza. Mannelli il migliore. Lagomarsini sbaglia
PUCCI 5,5 Resta ai margini della gara, poi sballottato...
LAGOMARSINI 5 Un mostro sacro della porta che stavolta sbaglia nelle uscite.
PUCCI 5,5 Resta ai margini della gara, poi sballottato fuori ruolo in mediana. Gran tackle ad inizio ripresa su Raineri. (dall’81’ Fiore s.v.)
MANNUCCI 6 Sempre il più battagliero della difesa. Di testa sui corner in attacco però non trova la porta.
PANI 6 Cambia tre ruoli in questa gara, cercando di fare il suo. (dal 67’ Fontanarosa 6 Ci prova inzuccando)
MANNELLI 7 Il migliore dei suoi. Nel primo tempo spinge tanto e crossa bene. Bel mancino. Salva anche di testa al 9’. (dal 75’ Lecini s.v.)
BAJIC 5,5 Tocca tante palle poi torna centrale dietro ma non lascia un grande segno.
TOGNONI 5 Ha all’anima il gol divorato al 13’ a porta vuota. Domenica negativa.
BEDINI 6 Nel primo tempo lo trovi ovunque, a destra e a sinistra. Nella ripresa si spegne. Ma lotta sempre.
FABRI 6 È quello che deve accendere la luce. E lo fa, a tratti. Ma lo chiudono bene.
CUPANI 5 Di testa si mangia un gol in avvio. Poi sparisce dai radar. (dal 54’ Spatari s.v. Entra e esce, dal 60’ Lepri 5,5 Incide assai poco)
VANZULLI 5,5 Si sbatte parecchio... ma gira a vuoto.
ALL. MASITTO 5,5 Non convince nelle mosse che fa.
