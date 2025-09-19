Palazzi, partenza sprint. La Baldaccio vuole il bis

ANGHIARIUn gol di Giovagnini e la Baldaccio Bruni ha iniziato alla grande il suo ennesimo campionato di Eccellenza toscana, espugnando il sintetico di Bagno a Ripoli a spese della quotata Antella. La formazione anghiarese, in buona parte integrata da pedine che la scorsa stagione hanno trionfato in Umbria con il Sansepolcro, si candida a recitare un ruolo da protagonista. "Vogliamo fare meglio del precedente torneo – chiarisce subito il diesse Alessandro Bruni – e in un contesto che quest’anno è ulteriormente salito di livello, con almeno 4-5 compagini sopra la media: alludo a Valentino Mazzola, Rondinella, Grassina, Sansovino e la stessa Antella. Subito dopo c’è un’altra fascia nella quale possiamo collocarci noi e comunque una constatazione è emersa fin da ora: non vi sono squadre scarse, che fin dall’inizio si ritrovano staccate". Soddisfatti del lavoro portato avanti in continuità dal tecnico Mario Palazzi? "E’ importante sottolineare come tutti i giorni si lavori nel migliore dei modi: l’allenatore ha i suoi meriti e i ragazzi si sono dimostrati bravi anche domenica scorsa, risolvendo una gara molto impegnativa". Domenica prossima, al "Piero della Francesca" di Monterchi, esordio interno contro l’Asta di Taverne d’Arbia: il risultato dei senesi all’esordio (ko interno per 1-3 ad opera della Lastrigiana) non deve contare, perché il coefficiente di difficoltà resta inalterato.Claudio Roselli