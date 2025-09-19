Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Palazzi, partenza sprint. La Baldaccio vuole il bis

Palazzi, partenza sprint. La Baldaccio vuole il bis

Eccellenza: dopo il successo di misura in casa dell’Antella ora c’è l’Asta .

di CLAUDIO ROSELLI
19 settembre 2025
Il tecnico aretino Mario Palazzi è alla sua seconda stagione alla guida della Baldaccio Bruni Anghiari

Il tecnico aretino Mario Palazzi è alla sua seconda stagione alla guida della Baldaccio Bruni Anghiari

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

ANGHIARIUn gol di Giovagnini e la Baldaccio Bruni ha iniziato alla grande il suo ennesimo campionato di Eccellenza toscana, espugnando il sintetico di Bagno a Ripoli a spese della quotata Antella. La formazione anghiarese, in buona parte integrata da pedine che la scorsa stagione hanno trionfato in Umbria con il Sansepolcro, si candida a recitare un ruolo da protagonista. "Vogliamo fare meglio del precedente torneo – chiarisce subito il diesse Alessandro Bruni – e in un contesto che quest’anno è ulteriormente salito di livello, con almeno 4-5 compagini sopra la media: alludo a Valentino Mazzola, Rondinella, Grassina, Sansovino e la stessa Antella. Subito dopo c’è un’altra fascia nella quale possiamo collocarci noi e comunque una constatazione è emersa fin da ora: non vi sono squadre scarse, che fin dall’inizio si ritrovano staccate". Soddisfatti del lavoro portato avanti in continuità dal tecnico Mario Palazzi? "E’ importante sottolineare come tutti i giorni si lavori nel migliore dei modi: l’allenatore ha i suoi meriti e i ragazzi si sono dimostrati bravi anche domenica scorsa, risolvendo una gara molto impegnativa". Domenica prossima, al "Piero della Francesca" di Monterchi, esordio interno contro l’Asta di Taverne d’Arbia: il risultato dei senesi all’esordio (ko interno per 1-3 ad opera della Lastrigiana) non deve contare, perché il coefficiente di difficoltà resta inalterato.Claudio Roselli

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su