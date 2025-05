Palermo ai playoff tra contestazioni: Dionisi non sarà confermato

Si vive un clima surreale a Palermo dove la squadra ha già conquistato matematicamente l’accesso ai playoff ma è in atto una contestazione ed il tecnico Alessio Dionisi (nella foto), a prescindere da come possa finire questa stagione, è già sicuro di non essere confermato sulla panchina rosanero per la prossima stagione. Venerdì i siciliani hanno ottenuto una vittoria fondamentale superando al “Barbera“ il Frosinone con una doppietta di Brunori ma la situazione rimane tesa.

"Nonostante tutto abbiamo lavorato bene – ha commentato il tecnico in sede di conferenza stampa –. Contro il Frosinone i ragazzi sono stati uniti anche se il clima era surreale. Abbiamo dato una risposta che deve essere un punto di partenza. Siamo stati più bravi dell’avversario e ci siamo meritati gli episodi a favore. Sia noi che i tifosi abbiamo lo stesso obiettivo. La contestazione la vivo a modo mio, cercando di non isolarmi. La mentalità si costruisce giorno per giorno durante l’anno".

Dionisi ha, quindi, inquadrato l’ultimo match di questo campionato mostrando le idee chiare su come interpreterà la gara il Palermo e dichiarando di non fidarsi assolutamente della Carrarese. "Vogliamo vincere perché per noi questa è una partita molto importante. Non ho intenzione di fare turnover, non esiste. Gioca chi se lo merita e potrebbero trovare spazio coloro che non hanno giocato nelle ultime partite. Spero stasera di non trovare lo stesso clima che c’è stato con il Frosinone, mi dispiacerebbe. Mi hanno detto che è stata una situazione atipica. Ha ragione Brunori quando ha scritto che si vince e si perde tutti insieme. Riguardo alla Carrarese è una squadra che ci mette tanta intensità e che ha lo spirito della neopromossa. Giocheranno con leggerezza e questo potrebbe essere un vantaggio per loro". Il Palermo recupera Ceccaroni in difesa mentre rimane indisponibile Magnani che potrebbe essere recuperato per i play-off.

Gianluca Bondielli