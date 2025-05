Palermo-Carrarese: Sfida Cruciale al Renzo Barbera con Arbitro Perri

PALERMO (3-4-2-1): Audero; Diakitè, Baniya, Ceccaroni; Di Mariano, Ranocchia, Gomes, Lund; Verre, Brunori; Le Douaron. A disp. Desplanches, Sirigu, Buttaro, Nikolaou, Vasic, Segre, Verre, Pierozzi Insigne, Henry, Pohjanpalo. All. Dionisi.

CARRARESE (3-4-2-1): Fiorillo; Coppolaro, Oliana, Imperiale; Bouah, Zuelli, Schiavi, Belloni; Torregrossa, Melegoni; Cerri. A disp. Bleve, Ravaglia, Illanes, Fontanarosa, Guarino, Zanon, Cicconi, Capezzi, Giovane, Milanese, Manzari, Cherubini, Finotto, Shpendi. All. Calabro.

Arbitro: Mario Perri di Roma 1.

Assistenti: Ricci di Firenze e Pedone di Reggio Calabria.

Quarto uomo: Di Mario.

Var: Nasca.

Avar: Pagnotta.

Stadio: Renzo Barbera (ore 20,30).

CARRARA – Per Palermo-Carrarese è stato riconfermato Perri, arbitro già designato per il match di Pasquetta poi rinviato, mentre è stato cambiato tutto il resto della squadra arbitrale. Il fischietto romano è diventato una sorta di “totem“ per la Carrarese avendola arbitrata nella finale di ritorno dei playoff col Vicenza che ne ha decretato la promozione in Serie B e quest’anno nella gara di due giornate fa contro il Modena che è quella le ha dato la salvezza.

Anche nel Palermo, privo dello squalificato Blin, sono alle liste diverse sostituzioni. In difesa potrebbe rientrare Ceccaroni al posto di Nikolaou. In attacco c’è ballottaggio tra Verre e Segre mentre potrebbe riposare uno tra Brunori e Pohjanpalo con Le Douaron che scalpita per una maglia.

Gian. Bond.