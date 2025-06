Palladini, la nuova Samb prende forma . Può contare già su diciotto calciatori

Pian piano si sta costruendo la nuova Samb. Il mercato aprirà il prossimo 1 luglio ma intanto alcuni capisaldi sono stati fissati dal diessee Stefano De Angelis. A partire dallo zoccolo duro della passata stagione. Le riconferme sono state diverse. Eusepi, Sbaffo, Candellori, Kerjota, Orsini e Zoboletti con i calciatori che hanno il contratto anche per la prossima stagione agonistica. Su Eusepi e Candellori si è ancora in attesa di una risposta in merito all’allungamento dell’accordo fino al 2027. Non ci dovrebbero essere problemi a meno di clamorosi colpi di scena. Siamo, poi, arrivati alle strette per le riconferme di Paolini, Battista e Chiatante. I primi due firmeranno fino al 2026, mentre per il classe 2004 pronto un biennale. Ci sono poi Leonardo Pezzola e Alessio Zini che hanno già raggiunto l’accordo con il club del Riviera delle Palme e faranno parte dell’organico a disposizione di Ottavio Palladini. Definito anche il contratto con il portiere classe 2007 Matteo Grillo, mentre siamo a buon punto per quanto riguarda il rinnovo di Moussa Toure. Il procuratore del calciatore sta definendo l’accordo con i due club francesi cui la Samb dovrà, per regolamento, versare un indennizzo per poi tesserarlo tra i professionisti. Toure, poi, firmerà un contratto pluriennale. Palladini crede molto delle qualità fisiche e tecnico del centrocampista guineano. E’ possibile, poi, che rimanga alla Samb anche Luca Lulli, sempre pronto alla bisogna. E poi ecco i due volti nuovi con cui il diesse Stefano De Angelis ha trovato l’accordo. L’attaccante ex Teramo Nouhan Tourè e il trequartista Francesco Scafetta. Ad un passo dalla chiusura della trattativa anche con i 2006 Riccardo Vesprini, svincolato dalla Spal dopo la cancellazione del club estense dalla Serie C e Riccardo Bongelli nella passata stagione alla Maceratese. Insomma Palladini ha già a disposizione diciotto calciatori a fine giugno, un buon numero con cui iniziare a lavorare. Solo dal 1 luglio, però, potranno essere ratificate le operazioni con i calciatori con i quali è stato raggiunto un accordo verbale. In ballo, poi, ci sono sempre alcuni slot che la Samb è chiamata a coprire con elementi di provata affidabilità per la Serie C. A partire dal centrale difensivo con Alessandro Dalmazzi nettamente in pole position su tutti gli altri competitor. A partire da Cristian Shiba del Sud Tirol fino ad arrivare a Thiago Menna del Teramo. E poi ecco il ruolo di play maker lasciato vacante da Guadalupi passato al Barletta. Si attende l’esito dell’incontro tra il procuratore di Alfieri e il Benevento per mettere a punto la trattativa per il passaggio dell’ex Recanatese alla Samb. Infine De Angelis è sul punto di chiudere con il portiere Giovanni Cultraro.

Benedetto Marinangeli