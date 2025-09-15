Palladini ne fa due. Tris del Montegranaro, l’Urbino si arrende

Montegranaro 3 Urbino 1: Taborda, Chimezie, Stortini, Urbinati, Palladini (36’ st Scoppa), Capodaglio, Evangelisti, Capponi (32’ st Ruggieri), Capasso (17’ st Gomis), Rotondo (23’ st Alidori), Tonuzi (10’ st Ciarrocchi). A disp.: Fatone, Da Col, Pomiro, Albanesi. All. Mengo.

URBINO: Semprini, De Sanctis (21’ st Sciamanna), Boccioletti, Gurini (20’ st Palazzi), Riggioni, Tamagnini (12’ st Nisi), Cusimano, Morelli (47’ st Innocenti), Fiorani, Natale (32’ st Eco), Altobello. A disp.: Bartolini, Pedinelli, Franca, Mazzaferri. All. Mariani.

Arbitro: Skura di Jesi.

Reti: 25’ pt Palladini, 6’ st Rotondo, 13’ st Palladini su rig. 18’ st Fiorani.

Note: ammoniti Capponi, Palladini (M); Riggioni, De Sanctis, Gurini (U).

Vittoria convincente del Montegranaro che batte per 3-1 l’Urbino: la squadra di Mengo, rispetto agli avversari, ha dato prova di solidità e concretezza, nonostante gli ospiti abbiano mostrato a tratti un buon palleggio, scontrandosi spesso però con un ottimo Taborda tra i pali locali. Dopo le prime fasi di studio, i padroni di casa sfiorano il vantaggio con una traversa colpita da Capponi: ma la rete è rinviata al 25’ quando Palladini, direttamente da calcio di punizione, scalvalca la barriera e batte Semprini, 1-0. L’Urbino prova a reagire e cerca il pareggio con una stoccata da fuori di Natale sulla quale Taborda compie un super intervento. Nei primi minuti della ripresa il match si decide definitivamente: dopo una traversa di Evangelisti, su una palla recuperata in mezzo al campo, Capponi serve Rotondo il quale dapprima stoppa con un gran controllo tra due difensori, poi con un tocco sotto supera Semprini per la rete del raddoppio. Poco dopo arriva anche il tris: la difesa ospite cincischia troppo, Palladini ruba il pallone ed entra in area di rigore dove viene messo a terra da Rigioni: il direttore di gara assegna il penalty al Montegranaro ed è lo stesso Palladini ad incaricarsi, con successo, della trasformazione, 3-0. L’Urbino accorcia poco dopo con Fiorani in mischia, ma il risultato non cambia più.