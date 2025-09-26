Palladini schiera i debuttanti. Samb e giovani, binomio vincente

Samb e giovani, binomio vincente. A Perugia la formazione rossoblù ha schierato due 2006, il portiere Orsini e il centrocampista Bongelli, tre 2005 Zoboletti, Moussa Tourè e Tosi senza dimenticare i 2002 Pezzola e Konate. Quasi tutti debuttanti in Serie C. E contro una formazione che pur in posizioni di classifica deficitarie, è stata costruita per vincere il campionato, i ragazzi in maglia rossoblù sono stati protagonisti non solo di una prestazione di alto livello tecnico ma anche e soprattutto caratteriale. Primo fra tutti Riccardo Bongelli. 19 anni a dicembre, lo scorso anno militava in Eccellenza con la Maceratese con cui ha vinto il campionato. Fino al maggio scorso gli avversari erano Urbino, Montegranaro, Chiesanuova e le altre della massima serie del calcio dilettantistico marchigiano. Bongelli aveva esordito con la Samb per pochi minuti nella trasferta di Gubbio dello scorso 30 agosto, per poi restare in panchina nelle altre gare. Palladini lo ha lanciato al Curi, stadio che ha visto la Serie A, le massime espressioni del calcio nazionale ed internazionale. Ed il giovane Bongelli lo ha ripagato con una prestazione di spessore. E’ sembrato di rivedere il Cigarini del 2004-2005 della Samb targata Davide Ballardini. E che dire, poi, di Tommaso Orsini? L’estremo difensore rossoblù si sta confermando sempre più come una piacevole realtà. E’ seguito da tempo da club di A come Bologna e Torino e questa prima stagione tra i prof, potrebbe rappresentare il classico salto di qualità. Alessandro Zoboletti, lo scorso anno a Carpi era finito nel dimenticatoio. Poi il ritorno alla Samb e la vittoria del campionato. Oggi conquistata la maglia da titolare sta dimostrando tutto il suo potenziale. E con lui anche Moussa Tourè grande lottatore sulla linea mediana. L’ardore giovanile lo porta ad "aggredire" l’avversario e la sua irruenza viene spesso sanzionata dagli arbitri. E’ già, alla terza ammonizione. Decisiva la sua rete a Gubbio. E’ nel mirino di diversi osservatori. Ed infine Filippo Tosi, l’unico giunto alla Samb in prestito secco dalla Cremonese. Il club lombardo crede molto nelle sue potenzialità. Insomma la Samb è tornata ad essere una fucina di giovani talenti. Come lo era negli anni d’oro della Serie B, quando le società di A mandavano i propri ragazzi a "farsi le ossa" in Riviera come i vari Borgonovo, Maccoppi, Braglia, Annoni tanto per fare dei nomi, ma c’erano anche i locali come Guido D’Fabio e Francesco Turrini. Ora però tutto ciò che di buono si è visto al Curi di Perugia, non deve restare un fuoco di paglia. La Samb deve continuare a macinare gioco e punti anche contro la Juventus Next Gen. L’ennesimo esame di maturità per la giovane truppa di Ottavio Palladini. Benedetto Marinangeli