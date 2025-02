Pallamano. Carpi a Molteno, è cruciale per i playoff

La strada che porta ai playoff per la Len Solution Carpi passa dallo scontro diretto di stasera alle 20 a Molteno (Lecco) contro il Salumificio Riva quarto a +2 su Nocelli e compagni nella 4^ di ritorno di Serie A Silver. I lombardi vengono dal colpo sul campo del Romagna ma è in casa che hanno costruito la propria classifica, reduci da 4 successi di fila (solo Trieste e Belluno sono riuscite a vincere). Un cammino opposto rispetto alla squadra di Agazzani che lontano dalla Vallauri non vince addirittura dal debutto di Cologne del 21 settembre e da allora in trasferta ha colto 2 pareggi e 3 ko. Probabile che l’ultimo innesto Gollini non possa essere della gara per il ritardo della Figh nel tesseramento.

Le altre: Cologne-Campus, Haenna-Belluno, Trieste-Mascalucia, Verdeazzurro-Lanzara, Bologna-Romagna.

Classifica: Trieste 26, Bologna 19, Belluno 18, Molteno 17, Carpi 15, Lanzara e Romagna 13, Cologne e Verdeazzurro 11, Campus 10, Haenna 9, Mascalucia 6. In Serie B si gioca l’ultima di andata aperta alle 18,30 da Carpine-Parma, poi alle 19 il Rapid Nonantola secondo riceve il Rubiera, alle 20,30 Estense-Modena e Ravarino-Faenza.

d.s.