Pallamano. Casalgrande Padana a caccia del tris. Rubiera: debutto interno

Casalgrande Padana (4) a caccia del tris. La sesta giornata di Serie A1 femminile, che segna il ritorno in campo dopo la sosta per gli impegni della nazionale, vede le biancorosse impegnate alle 18,30 al PalaKeope contro Teramo (6), che le precede in classifica: una duplice occasione, per Franco e compagne, di consolidare la propria posizione in zona playoff e dare seguito alle vittorie ottenute contro Cassano Magnago e Cellini Padova. "La sosta non rappresenta un ostacolo, ma siamo consce che Teramo sia un ostacolo importante" spiega Charity Iyamu, tornata proprio dalla parentesi in maglia azzurra. "Ci siamo preparate in maniera minuziosa e dovremo replicare sul campo quanto sviluppato in settimana".

In Serie A Silver maschile, invece, debutto interno per la Pallamano Secchia Rubiera (2): al PalaBursi, alle 18, arriva un Vigasio (2) reduce dall’affermazione dell’esordio su Modena, ma i rossoblu hanno il vento in poppa dopo aver vinto sul campo del San Vito Marano e non hanno certo intenzione di rallentare, anche se trovano un avversario che si è molto rinforzato.

In B maschile, campionato condotto a braccetto da Marconi Jumpers Castelnovo Sotto e Modula Casalgrande, è prevista la sosta: si tornerà in campo sabato 1° novembre.