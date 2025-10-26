Acquista il giornale
Pallamano. Modena travolta in casa. Ravarino, brusco risveglio

La Serie A Silver è per ora un gradino molto alto per la Pantarei Italia Modena che al debutto casalingo...

di DAVIDE SETTI
26 ottobre 2025
Pallone

La Serie A Silver è per ora un gradino molto alto per la Pantarei Italia Modena che al debutto casalingo viene sconfitta nettamente dal Palazzolo per 33-23. Dopo il -12 di Vigasio, un altro passivo in doppia cifra maturato soprattutto nel primo tempo, in cui i bresciani sono scappati sul 19-11 sfruttando la scarsa vena offensiva dei gialloblù. Nella ripresa Modena non è mai riuscita ad avvicinarsi, alzando bandiera bianca. Le altre: Paese-Belluno 36-29, Rubiera-Vigasio 28-27, Molteno-Malo ieri sera, oggi Verdeazzurro-San Vito Marano.

Classifica: Rubiera 4, Vigasio, Malo *, Paese, Molteno *, Palazzolo e Verdeazzurro * 2, Belluno, San Vito Marano *, Modena 0. (* una gara in meno).

In Serie B il campionato osservava un turno di sosta dopo le prime 3 giornate giocate, ma è andato in scena solo l’anticipo della quinta giornata con il Ravarino che ha ceduto 34-28 sul campo del Marconi capolista. Per un tempo la squadra di Zanfi ha sognato andando al riposo avanti 18-15, poi i reggiani l’hanno ribaltata nella ripresa.

Classifica: Marconi 7, Casalgrande * 5, Ravarino 4, Carpine * e Rapid * 3, Parma * e Modena * 2, Rubiera * 0.

