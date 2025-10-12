Pallavolo Serie A2. L’Emma Villas si impone. Macerata battuta per 3-1

EMMA VILLAS

3

BANCA MACERATA

1

EMMA VILLAS: Piccinelli (L), Rocca 1, Mastrangelo, Hoff 2, Matteini, Bragatto, Bini, Nelli 24, Manavi, Compagnoni 7, Randazzo 24, Ceban 15, Baldini, Benavidez 12. Allenatore Petrella.

BANCA MACERATA: Fabi 1, Novello 15, Pedron 1, Garello 6, Fall 9, Diaferia 1, Ambrose 6, Zhelev 6, Gabbanelli, Karyagin 19, Dolcini, Talevi, Becchio. Allenatore Giannini.

Parziali: 31-29, 21-25, 25-21, 25-23.

SAN CROCE – Ultimo atto di una lunga preparazione precampionato per laEmma Villas Codyeco che batte 3-1 Macerata dopo il 2-2 di mercoledì nelle Marche. La squadra di coach Petrella ha dimostrato un’alta concentrazione e un’intensità tipiche da partite di campionato e non amichevoli. Tra le file dei toscani spiccano Nelli con 24 punti e Ceban con 15 punti e 7 muri. Adesso Randazzo e compagni sono pronti per l’inizio della regular season, fissato per domenica contro a Pineto. Nel primo set erano partiti forte i padroni di casa con Ceban e Nelli, 5-1. Sul 7-4 un punto di Mikkel Hoff, il palleggiatore danese in prova visti i problemi fisico di Porro, coglie impreparata la difesa della squadra ospite. Macerata si porta sul 8-9 anche complice anche qualche tocco a muro della compagine toscana ed errori in battuta. Dopo un time-out chiamato da coach Petrella la squadra cambia l’inerzia del set grazie a un ottimo Nelli ma si resta sul filo dell’equilibrio: ai vantaggi un ace Randazzo e il muro di Compagnoni fanno 1-0. Nel secondo set reazione marchigiana: 14-12 che diventa 18-16. Nonostante un ottimo Benavidez il match è sull’1-1. Nel terzo Hoff serve bene Nelli, 7-6. Una battuta sbagliata di Macerata vale il 19-14. Si chiude sul 25-21. Nel quarto parziale i ritmi restano intensi. Randazzo firma il 4-3 per i toscani ma poi Macerata fa la voce grossa, 14-10. Un errore ospite manda Ceban in battuta, 19-19 poi Compagnoni con il muro efficace porta la squadra in vantaggio 20-19. E’ Nelli a portare a casa il punto della partita che chiude il set 25-23.