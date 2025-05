Palleronese e Pontremolese trionfano nei Memorial Mancini e Lombardi

Va agli Esordienti del 2012 della Palleronese il 1° Memorial “Fabrizio Mancini“ svoltosi al Lombardi e ottimamente organizzato dal nocchiero Pieroni. Il Memorial “Fabrizio Lombardi“, riservato agli Esordienti del 2013, se l’è aggiudicato la Pontremolese.

Partiamo con i risultati del Memorial Mancini (Esordienti 2012), che si è svolto con la formula del triangolare. Palleronese-Canaletto 1-0 (Caponi il marcatore); Pontremolese-Canaletto 1-2. La finalissima ha visto trionfare la Palleronese sulla Pontrenmolese con il risultato di 2-1 (Caponi, Preti, Pedroni).

Ecco le formazioni scese in campo. Palleronese: Bernardini, Milani, Serafini, Giampietri, Del Monte, Spadoni, Pedroni, Mastrini, Mahraci, Fresoli, Caponi, Verdi, Paccagnini, Mercadini, Mahfoud. All.: Lazzeri. Canaletto: Vermaerche, Zenelaj, Hysa, Toccaceli, Saoud, Gacem, Banda, Ricciotti, Kouanda, D’Agostino, Pena, Castro, Chesanovskyi. All.: Tortorelli. Pontremolese: Bellavigna, Calani, Ricci, Coltelli, Erta, Magurno, Ennadhyey, Pennucci, Elhaouri, Doci, Antoniotti, Elabiri, Talarico, Preti. All.: Mascia.

Il Memorial “Fabrizio Lombardi“ (Esordienti 2013), invece, si è svolto con la formula del quadrangolare. Questi i risultati delle semifinali: Villafranchese-Ricortola 3-0 (Romiti, Musetti, Ravera i marcatori); Pontremolese-Madonnetta 2-0 (Tassone, Prestigiacomo). Nella finale per il 3/4 posto il Ricortola ha superato la Madonnetta per 2-0 mentre nella finalissima la Pontemolese ha battuto la Villafranchese per 3-0 (Prestigiacomo, Del Vecchio, Tassone).

Le formazioni protagoniste. Pontremolese: Andrei, Mahrach, Guidotti, Grigolini, Marzouk, Agouigui, Mascia, Tassone, Prestigiacomo, Pigoni, Narra, Del Vecchio. All.: Rampini. Madonetta: Coloretti, Bloise, Debrazzi, Karaj, Cucirnia, Pezzimenti, Salutini, Pedretti, Wardane, Maariano, Spinetti. All.: Ferraiuolo. Villafranchese: Pizzanelli, Guastalli, Musetti, Tcaciuc, Romiti, Ravera, Porta Scarta, Menichelli, Magnani, Di Santo, Dingozzi. All.: Angeli. Ricortola: Curri, Scanu, Lorieri Luca, Lorieri Iacopo, Della Pina, Zoppi, Riccio Matteo, Ricci Achille, Morigoni, Shrifaj, Angelucci, Barotti. All.: Rebughini.