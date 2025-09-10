Pallonata durante la partita. La società deve riparare l’auto dell’arbitro

La società di calcio della Belfortese dovrà risarcire il danno alla macchina dell’arbitro colpita da una pallonata nel corso della partita di Coppa Marche. È quanto ha deciso il giudice dopo avere letto il referto e comminato un’ammenda di 100 euro alla Belfortese "In quanto – si legge nella motivazione – rilevato dal referto arbitrale che, durante un’azione avvenuta nel corso del primo tempo di gara, il pallone colpiva violentemente il parabrezza dell’auto dell’arbitro regolarmente parcheggiata ed in custodia alla società ospitante, si dispone il risarcimento del danno causato, rinviando a quanto disposto dalla normativa". Nella Coppa Marche è stato squalificato per due turni Marcantoni, giocatore del Montecassiano.

Cambiano gli orari di alcune gare di Coppa Italia. In Eccellenza inizierà alle 18.45 il match di ritorno Tolentino-Trodica, dopo gli accordi societari. In Coppa Italia Promozione sarà dato alle 20.30 il fischio d’inizio del match Camerino-Settempeda.

Sabato alle 15.30 si giocherà la seconda giornata di Coppa Marche: Adriatica Portorecanati-Porto Potenza. Riposa: Potenza Picena. Cingolana San Francesco-Montecassiano. Riposa: Appignanese. Folgore Castelraimondo-Belfortese R.Salvatori. Riposa: Elite Tolentino. San Claudio-Cluentina. Riposa: Montemilone Pollenza. Montecosaro-Santa Maria Apparente. Riposa: Pinturetta Falcor