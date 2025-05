Palmense vince 2-1 contro Aurora Treia e accede alla finale playoff

Palmense 2 Aurora Treia 1

PALMENSE: Osso, Goxhaj, Finucci, Gregonelli, Paniccià (10’st Pierangeli), Petruzzelli, Haxhiu, M. Nazziconi (39’st Ferri), F. Nazziconi (35’ Fuglini), Pelliccetti (25’st Frascerra), Moretti. All. Cardelli.

AURORA TREIA: Testa, Romagnoli A (28’st Allegretti), Ballanti, Bartolini, Giuli (20’st Potetti), Facundo, Romagnoli F (15’st Bonifazi), Dominino (43’st Ameth), Borrelli, Arias, Wali (35’st Cacciantini). All. Nocera.

Arbitro: Cacchiarelli di San Benedetto.

Reti: 25’ Arias, 45’ rig. Pelliccetti, 20’st M. Nazziconi.

MARINA PALMENSE Si interrompe in casa della Palmense il sogno dell’ Aurora Treia, che deve arrendersi contro la vice capolista. La squadra di Nocera parte forte e dopo un avvio intenso, arriva al vantaggio. Al 25’ su un pallone vagante in area, arriva il colpo di testa di Arias, che anticipa Osso e deposita in rete. La Palmense però non molla e tenta subito il pareggio con il colpo di testa di Moretti disinnescato da Testa. Sul finire del primo tempo però ecco che il pareggio si materializza. Moretti conquista un rigore, che Pelliccetti trasforma.

Ad inizio ripresa partte molto bene l’Aurora Treia. Dapprima Borrelli tenta la magia da calcio di punizione ma la sfera lambisce il palo, poi è il palo a negare la gioia della doppietta ad Arias.

Nell’azione successiva la Palmense ribalta il punteggio: Fuglini fa partire un cross dal fondo che viene ribadito in rete dal gran gesto tecnico di Matteo Nazziconi. La Palmense ribalta così il risultato.

L’Aurora Treiaa reagisce e nel contempo l’allenatore Nocera cambia l’assetto sbilanciando la squadra avanti. L’Aurora spinge e la Palmense cerca di mettere al sicuro il risultato con azioni di contropiede. In pieno recupero, Allegretti colpisce a botta sicura ma la palla termina di poco alta facendo correre un brivido alla squadra di casa. Dopo 6 minuti l’arbitro fischia la fine che promuove la Palmense alla finale playoff.

I ragazzi di Nocera ritrovano la sconfitta proprio sul terreno che li aveva visti cadere per l’ultima volta lo scorso 30 novembre.